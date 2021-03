Mintha nem is lenne járvány a budapesti kaszinókban

A Telex rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.

Budapesti kaszinóba látogatott el nemrég a Telex munkatársa, aki olyan hangulatot tapasztalt odabenn, mintha nem is lenne járvány. A lap szerint 80–120 vendég tartózkodott nagyjából 150 négyzetméteren, akikre senki sem szólt rá, ha az orruk alá csúszott a maszkjuk, vagy az álluk alá tűrve viselték. A lap egy belső felvételt is bemutatott az ott talált állapotokról. A cikk szerint a kaszinóba egy 30 év körüli férfit maszk nélkül is beengedtek.