A WHO szerint nem valószínű, hogy idén véget ér a világjárvány

A volt miniszterelnök marad a politikában, ami átírja az olasz pártok erőviszonyát. Az ötcsillagos mozgalomnak esélye nyílt visszatérni az élvonalba.

Beppe Grillo, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) alapítója már hónapok óta könyörgött Giuseppe Conténak, vállaljon valamilyen szerepet a baloldali populista pártban. Amíg azonban Conte a miniszterelnöki bársonyszékben ült, nem kívánt elköteleződni. Az azonban már kormányának februári bukásakor is nyilvánvalóvá vált, hogy a jogászprofesszor nem kíván visszatérni a Firenzei Egyetem katedrájára, az visszalépés lenne számára, így a politikában marad. Két lehetőség állt előtte, vagy új pártot alapít, amely a felmérések szerint nem is szerepelne rosszul, vagy csatlakozik az M5S-hez. Végül ez utóbbi mellett tette le a garast. Az Öt Csillag Mozgalom számára hatalmas nyereség a rendkívül népszerű és igen hitelesnek tartott Conte „megszerzése”. A párt a 2018 márciusi választási győzelme óta folyamatosan zuhanórepülésben volt. A legutóbbi felmérések szerint népszerűsége 13-16 százalék közötti, vagyis támogatottsága szűk három év alatt majdnem 20 százalékot zuhant. Sok M5S tag számára lelkiismereti válságot jelentett, hogy a párt beállt Mario Draghi egységkormánya mögé. A balszárny szerint az Európai Központi Bank (EKB) volt elnöke azt a pénzügyi elitet képviseli, amellyel szemben voltaképpen a politikai erő létrejött. Persze az, hogy az M5S nem egy homogén párt, már korábban is kiderült: csak Conte miniszterelnöksége alatti időben, a képviselőházban és a szenátusban összesen majdnem félszáz honatya lépett ki a frakcióból, vagy zártak ki onnan. S ez a folyamat felgyorsult Draghi megválasztása óta. Ezt az erjedést kell megállítania Contének azzal, hogy a „ csillagosok” újraszervezésével bízták meg. Hogy mit is jelent Conte érkezése, azt az SWG ügynökség hétfőn közzétett felmérése is jól illusztrálja. Szerepvállalásával teljesen újrakeveri a kártyákat az olasz belpolitikában. A pártra a volt kormányfő nélkül 15,8 százalék szavazna, de egy, a Contéval megerősödött M5S neve mellé már 22 százalék tenné az ikszet. Ráadásul a párt így beérné a közvélemény-kutatásokat 2018 júniusa óta stabilan vezető Ligát, Matteo Salvini pártját. Az SWG ügynökség adatai szerint utoljára 2019 májusában állt 22 százalékon az M5S, röviddel az európai parlamenti választás előtt.

Mindezek figyelembevételével cseppet sem meglepő, hogy Grillóék külön Conte kedvéért hozzák létre a pártelnöki funkciót. Ehhez meg kell változtatni az M5S statútumát. Az irányvonalért a pártelnök mellett az öttagú vezetés felel majd. Vagyis a populista protesztpártként létrejött Öt Csillag Mozgalom a volt kormányfő érkezésével egyre inkább tradicionális politikai erővé válik, de nem csak külsőleg. Egy Conte-vezette tömörülés aligha tűr majd meg radikális nézeteket, így a programban is változások várhatóak. Az átalakulásnak azonban nem csak nyertesei vannak. A legnagyobb vesztes a balközép Demokrata Párt (PD), amely Conte második kabinetjében az M5S koalíciós partnere volt. Szintén az SWG felmérése mutatja, hogy a PD sok szavazója pártolna át a megújult Öt Csillag Mozgalomhoz, s mintegy 5 százalékkal csökkenne a politikai erő támogatottsága. Ha Conténak sikerülne újraszerveznie az M5S-t, az a jövő márciusban esedékes parlamenti választáson is teljesen új helyzetet idézne elő. Igaz, a voksolás amiatt is többismeretlenes egyenletté vált, mert Salvini Pártja, a Liga is a centrum felé mozdult el.