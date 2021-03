Nagy a nemzetközi forgalom a Puskás Arénában

Nyár óta keresi a góllövőcipőjét az olasz labdarúgó-élvonalban szereplő Napoli tavalyi igazolása, a 70 millió euróért szerződtetett Victor Osimhen. Nem csupán ő törleszti nehezen vételárát.

A 22 éves Victor Osimhen az előző szezonban mutatott kiváló teljesítményével rengeteg európai klubnak felkeltette az érdeklődését. A nigériai csatár a francia bajnokságban a Lille játékosaként 18 góllal és hat gólpasszal zárt, a szezon összes tétmérkőzését tekintve 27 meccsen 25 gólt volt a mérlege. Tavaly szeptember 1-jén a Napoli bejelentette, hogy 70 millió euróért megszerezte a nigériai válogatott támadót. Az elnök, Aurelio De Laurentiis még soha nem adott ki ennyi pénzt egyetlen játékosért sem, az eddigi rekordot Gonzalo Higuaín tartotta (39 millió euró). Osimhen jól játszott a felkészülési meccseken, a bajnoki rajtnál ő volt az első számú center. A Napoli négy győzelemmel kezdett, hat forduló után csupán egyszer kapott ki. A 22 éves válogatott játékos az elvárásokhoz és korábbi teljesítményéhez képest gyengébben játszott, két gól (utóbbi győztes találat a Genova ellen) és egy találat előkészítése így is összejött neki. Novemberben vállsérülést szenvedett, amikor a nigériai válogatottban lépett pályára Sierra Leone ellen és innen kezdődött a vesszőfutása. Bő másfél hónapig tartott, amíg felépült, ám ekkor elkapta a koronavírust, amikor hazautazott, hogy a családjával ünnepelje meg a születésnapját, így összesen tizenhét tétmérkőzésen hiányzott a csapatból. Egy Európa-liga-találkozót piros lapja miatt kellett kihagynia. Idén először január 24-én a Hellas Verona elleni vereség alkalmával lépett pályára ismét, de ebben az évben összesen kilenc mérkőzésén sem gólt nem szerzett, sem előkészíteni nem tudott egyetlen találatot sem. A Napoli támadói közül Osimhennek a legrosszabbak a mutatói, pedig nemcsak ő hagyott ki több meccset sérülés miatt. Jelenleg megint sérülésből lábadozik, mert február 21-én, az Atalantától elszenvedett vereség alkalmával a találkozó utolsó perceiben összefejelt a hazai csapat védőjével, Cristian Romeróval, elveszítette az eszméletét és agyrázkódással kórházba kellett szállítani. „Legfőbb erőssége, a gyorsasága, ez még nem tért vissza a sérülése és betegsége után, sokkal többre képes”- nyilatkozta róla a Napoli vezetőedzője, Gennaro Gattuso. A csatárnak egyedül csapattársa, Hirving Lozano története adhat némi reményt, a mexikói szélső azok után, hogy tavaly perememberré vált Gattuso irányítása alatt, idén gyakorlatilag kihagyhatatlan kulcsembere a csapatnak. Ebből meríthet talán erőt a 22 éves futballista is. Osimhen vesszőfutása gyakorlatilag megegyezik egy másik korábbi Lille-játékos pályafutásával. Nicolas Pépé 2019 nyarán igazolt 80 millió euróért az Arsenalhoz, szintén klubrekordot jelentő összegért. Az elvárások hatalmasak voltak az elefántcsontparti szélsővel szemben, ugyanis nem igazán akadt olyan együttes, amely ne akarta volna a soraiban tudni Pépét. A várt teljesítmény azonban itt is jócskán elmaradt, az Arsenal jelenleg a 10. helyen áll a Premier League-ben, a 25 éves játékos 18 bajnoki találkozón ötször talált be a kapuba. Értéke gyakorlatilag folyamatosan csökken, amióta az Arsenal játékosa, jelenleg 40 millió euróra becsüli a Transfermarkt.de a szélsőt. A Lille összesen 150 millió euró bevételhez jutott két játékos eladásából, és egyelőre úgy néz ki, csak a francia klub járt jól ezekkel az üzletekkel. A Premier League-ben még a legkisebb csapatok is képesek több tíz millió eurót kiadni egy játékosért, nem csoda, hogy tavaly nyáron is akadtak olyan igazolások, melyeknél az ár-érték arány egyelőre nincs egyensúlyban. A Chelsea német sztárduója, Timo Werner (53 millió) és Kai Havertz (80 millió) is nehezen veszi fel az angol foci ritmusát, főleg utóbbi, 18 bajnokin egy gólt szerzett és hármat készített elő a támadó középpályás. A Wolverhampton 40 millió euróért szerződtette a Portótól a 18 éves Fábio Silvát, a csatár 24 meccsen négyszer talált be, persze egy ilyen fiatal játékosnál még korai messzemenő következtetéseket levonni, de az kijelenthető, hogy nem tudta azt az űrt betölteni, ami az első számú csatár, Raúl Jiménez sérülése után keletkezett. Nem mind arany, ami fénylik.