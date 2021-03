Tarkón lőttek egy kéthónapos kölyökkutyát Tiszapüspökiben

A „csengeri örökösnő” és a fideszes politikus egyre szürreálisabb történetében a tavalyi vádemelés óta nincs újabb nyomozás.

A dátum fontos, ugyanis a szerdai válasz az ellenzéki politikus február 16-án benyújtott kérdéseire érkezett, ám a legfőbb ügyész által emlegetett vádemelés tavaly novemberi. A Kósa Lajos fideszes parlamenti képviselőt is érintő „csengeri örökösnő” ügye három éve robbant ki. Sz Sz. Gáborné hét éve azzal csalt ki 780 millió forintot az áldozataitól, hogy a pénz a külföldön meghalt édesapja után járó 1300 milliárd forintos hagyaték felvételéhez kell. Az apja akkor még élt. A csengeri asszonynak többek közt Kósa Lajos is hitt . Az asszony befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott , és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt . A szövevényes ügy azután pörgött fel ismét, hogy napvilágra kerültek a rendőrségi vallomások