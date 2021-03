Moszkva még nem nyilvánított véleményt a szankciók kapcsán

Totális ellenzéki támadás indult a lengyel sajtóban az Orlen nevű, vezető szénhidrogén cég elnöke ellen.

Daniel Obajtek nem egyszerű üzletember, hanem a lengyel kormánypárt egyik kulcsfigurája, a mindenható pártelnök, Jaroslaw Kaczynski házi kedvence. A 45 éves férfit e ddig arra is esélyesnek tartották , hogy ő legyen a következő kormányfő a hivatalban lévő Mateusz Morawiecki miniszterelnök után, aki iránt "megingott a bizalom" . Mármint Kaczynski bizalma. E gyes, nemrég nyilvánosságra hozott hangfelvételek azonban olyan kínos képet festenek Obajtekről , hogy a botrány alighanem véget vet politikai szárnyalásának. A felvételek még akkoriban készültek, amikor Obajtek, mint a PiS (Jog és Igazságosság Párt) ifjú politikusa, 2006 és 2015 között falujában, Pcimben a községi önkormányzat vezetője, lengyel kifejezéssel "bíró" volt. Az akkor hatályos törvények szerint az önkormányzati tisztségviselők nem folytathattak gazdasági tevékenységet. A nyilvánosságra hozott felvételek szerint azonban Obajtek személyesen irányított egy helyi építőipari céget, amelyben tulajdonosként, cégvezetőként adott utasításokat. A felvételek tanúsága szerint ennek a cégnek a révén akarta megsemmisíteni rokonai, a Lis-család vállalkozását. A legutóbb kiszivárgott felvétel szerint a későbbi olajcár hamisan esküdött a bíróság előtt a cégek közötti perben. Korábban ő is Liséknél dolgozott, de konfliktusba került a nagybácsikkal és ezért indított kis helyi háborút Pcimben. (A délkelet-lengyelországi falu neve a lengyel közbeszédben néha a magyar „Mucsa”, vagy „Kukutyin” értelemben jelenik meg.) Obajtek pályája pártja hatalomra kerülésével vett meredek ívet. Állami vállalatoknál, hivataloknál kapott magas posztokat – miután nem csak hűséges pártkatona volt, de a pártelnök rokonszenvét is el tudta nyerni. 2018-ban lett az Orlen elnöke, s a cég más, hasonló profilú lengyel szénhidrogénfeldolgozó és kereskedelmi vállalkozásokat is gyorsan magába olvasztott . Az Orlen mára nem csak Lengyelország, de az egész térség legnagyobb vállalkozása, Csehországban, Litvániában és Kanadában is működnek leányvállalatai . Fő tulajdonosa az államkincstár, így érthető, hogy az elnök-vezérigazgató posztja miért számít mindenekelőtt politikai állásnak. Ahogy Obajtek lett az Orlen főnöke, az óriáscéget azonnal a kormánypárt politikai eszközévé tette. Elsőként a Ruch médiaforgalmazó kereskedelmi vállalatot vették át, majd tavaly a Polska Press kiadót. Ez a passaui székhelyű német magáncég tulajdonolta szinte a teljes vajdasági (megyei) és városi nyomtatott sajtót, reklámújságokat, ingyenes lapokat és ezek elektronikus változatait. Obajtek megoldotta a pártfeladatot, így közvetve a PiS kezébe jutott a lengyel vidék médiájának nagy része. Üzletileg azonban kétséges a vállalkozás, a németek ugyanis már korábban leválasztották a kiadóról az ingatlanvagyont és a nyomdákat. A botrány nyomán a lengyel parlamentben ismét megrendült az Egyesült Jobboldal nevű kormánykoalíció egysége. Kaczynski nem bízhat meg szövetségeseiben, a némileg középre húzó Jaroslaw Gowin féle Megegyezésben és Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter/legfőbb ügyész Szolidáris Lengyelországában. A két párt gyakran konfrontál a PiS-szel és időnként félre is szavaznak. Kaczynski Gowintól frakciója ingatag tagjait csábítja el, Ziobrót viszont megfenyegette, hogy ha nem tartja magát a koalíciós hűséghez, legközelebb kimaradnak a közös jobboldali listákról. Azzal is próbálkozik, hogy megnyerje Pawel Kukiz rockzenész négy fős parlamenti csoportját a PiS-nek. Az Obajtek-felvételek Ziobro ügyészségének felelősségét is felvetik . Évek óta ismerik ezek törvénysértő tartalmát, mégsem léptek. Ziobro számára ez a zsarolás eszköze volt Kaczynskival szemben, másrészt Obajteket is domesztikálni akarta, különösen, ha az közel kerülhet a hőn áhított kormányfői poszthoz. Most kiderül, mennyire erősen tartja kézben a kormánykoalíciót a PiS elnöke, képes-e még Kaczynski a hosszú távú politizálásra. A keresztény erkölcsökre gyakran hivatkozó lengyel jobboldal képtelen érdemi állásfoglalást tenni egyik frontembere visszataszító szereplésével kapcsolatban, ami sokban hasonlít a Fidesz dilemmájához Szájer József ügyében.