Angol minta a munkahelyek megmentésre

A "válságos időkben a teljes pénzügyi arzenált be kell vetni a munkahelyek megmentésére" - fejtette ki költségvetési előterjesztésében Rishi Sunak, Nagy-Britannia kormányának pénzügyminisztere.

Második költségvetését terjesztette elő szerda délben Rishi Sunak, az alig egy éve kinevezett pénzügyminiszter. A mindössze 40 éves politikust a pandémia óriási kihívás elé állította, hiszen egyszerre igyekezett folytatni a szorult helyzetbe került munkavállalók támogatását és megkezdeni a rekord 2100 milliárd fontos (883 ezer milliárd forint) deficit ledolgozását. A brit gazdaság szerencsére a vártnál hamarabb, a jövő év közepére visszatér Covid előtti teljesítményéhez, és a munkanélküliség is "csak" a fele, 6,5 százalék az előrejelzett 11,9 százaléknak. A leplezetlenül magasabbra, a Downing Street 10. kulcsára törekvő, saját brand-jét építő volt bankár "mindent megtesz a brit emberek és vállalkozások megsegítése érdekében". Munkavállaló-párti intézkedései között szeptemberig meghosszabbította a kényszerszabadságra küldött dolgozóknak járó, fizetésük 80 százalékát, legfeljebb 2500 fontot kitevő kiutalást, pénzsegélyt nyújt a korábban elhanyagolt egyéni vállalkozók kiterjesztett körének, újabb hat hónapig heti 20 fonttal egészíti ki a szociális segélyeket, enyhíti a bezárt kiskereskedelmi, szálloda- és vendéglátóipari, valamint szabadidős üzlethelyiségek bérleti díját és szeptemberig marad a vendéglátóipar és turizmus 5 százalékra csökkentett áfakulcsa is, amit azután jövő év áprilisáig 12,5 százalékon tartanak, csak ezután térve vissza a pandémia előtti 20 százalékhoz. A következő hónapokban érvényesek még a lakásvásárlóknak szánt kedvezmények is, beleértve az átírási illeték mérséklését.

Ahogy nincs ingyenebéd, úgy a Chancellor of the Exchequer is figyelmeztette a parlamentet a jövőben várható, a költségvetési egyensúlyt helyreállító adóemelésekre, köztük a vállalati adó jelentős megugrására 2023. áprilisától kezdve. A 25 százalék továbbra is a legalacsonyabb a G7, a legfejlettebb országok között. Ugyancsak enyhíti majd az államháztartás hiányát, hogy Sunak befagyasztja a személyi adófizetés alsó, (évi 12 ezer 570) illetve a legmagasabb, 40 százalékos kötelezettséghez vezető küszöbét, (50 ezer 270 font), ami ugyancsak növeli az adófizetők terheit. A költségvetés előterjesztésére válaszolva Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére fanyalgásának adott hangot, úgy érezve, a "döntések alapja nem a gazdasági, hanem a választási ciklus". Sunak filozófiáját azonban egyes tory elvtársai is bírálták. Az üzleti élet alacsony adózást pártoló minisztere, Kwasi Kwarteng már előzetesen kifejtette, hogy a "deficit és a gazdasági visszaesés leghatékonyabb ellenszere a nyitás, a növekedés, a pandémia csillapodásával megengedni, hogy az emberek éljék az életüket, a vállalkozások pedig ismét működhessenek". Lord Hague, volt konzervatív vezető, majd külügyminiszter viszont "veszélyes illúziónak" nevezte az adóemelés elkerülhetőségét. A közel egy éve tartó korlátozásokba belefáradt britek két tételnek külön is örülhettek. Az államkassza 700 millió fontot áldoz a művészetek és a sport oltárán az újranyitás érdekében és 2,8 millió fonttal alapozza meg az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság tervezett pályázatát a 2030-as labdarúgó világbajnokság megrendezésére.