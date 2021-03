Három országnak is Pfizer-vakcinákkal segít be az EU

Csehország válságkezelése nem éppen tökéletes, amit már a koronavírus-járvány második hulláma során is megtapasztalhattunk: októberben az Európai Unió országai közül lakosságarányosan itt regisztrálták a legtöbb fertőzést és halálos áldozatot.

A jelek szerint azonban Prága nem tanult az akkori hibákból, a harmadik hullámban is innen érkeznek a legdrámaibb adatok. Szerda reggeli közlés szerint az előző nap 16 642 új fertőzést észleltek, ami a járvány kezdete óta a negyedik legnagyobb napi emelkedés. As sem kevésbé drámai, hogy a 35 ezer PCR teszt 44,6 százaléka volt pozitív. A kórházakban 8 162 embert ápolnak, közülük 1 661 állapota súlyos. Az országban három napja korlátozzák az egyes körzetek közötti átjárást, a belső határokat katonák ellenőrzik. A 250 fő feletti cégeknél szerdától kötelező rendszeresen tesztelni a munkatársakat. A kormányon a tanácstalanság jeleit látni, mert hiába a zárlat, a számok alig javulnak. Már a második hullám idején is számos bírálat érte Andrej Babis miniszterelnököt, mivel annak ellenére, hogy már augusztusban figyelmeztették a közelgő bajra, ő későn lépett. Most azonban az oltások volt koordinátora, Zdenek Blahuta számolt be arról, mennyire veszélyes és milyen súlyos következményei vannak a túlzottan központosított járvány elleni fellépésnek, és hová vezet, ha mindenről egy olyan ember dönt, akinek nincs sok fogalma az egészségügyről. A Gyógyszertárak Hálózatának Európai Szövetségét (EFPC) irányító Blahuta a Seznam portálnak elmondta, maga Andrej Babis határozta meg, hogy az egyes régiók mennyi oltóanyagot kapjanak, amit azzal indokolt, hogy mindez politikai kérdés. Prágába az oltóanyagok 32 százaléka jutott, míg Liberec régióba mindössze 2,8 százalék. Blahuta hozzátette, hogy a miniszterelnök váltig ragaszkodik a döntéseihez és időnként Jan Blatny egészségügyi miniszterrel szemben is érvényesíti akaratát. Mint rámutatott, Babis többször hozott következetlen intézkedéseket. Amikor például átvette az első oltóanyag-szállítmányt, a legtöbbet azzal foglalatoskodott, hogy milyen fényképek készüljenek róla. A szakértő úgy véli, hogy Babis teljességgel kudarcot vallott és nem lenne szabad irányítania az országot