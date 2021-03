Újabb betegségekkel hozták kapcsolatba a túl sok hús evését

Az amerikai járvány elleni küzdelem „arca” több interjúban is szemléltetésként használta a kék és narancssárga színű, háromdimenziós nyomtatással készült eszközt.

Anthony Fauci, az amerikai koronavírus-járvány elleni küzdelem „arca”, Joe Biden amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója a washingtoni Smithsonian Intézethez tartozó Amerikai Nemzeti Történeti Múzeumnak ajándékozta saját koronavírus-modelljét annak alkalmából, hogy megkapta az intézmény Great Americans Medal elnevezésű kitüntetését. „A köz szolgálatában eltöltött több mint öt évtized alatt Fauci milliók életét segített megmenteni és hozzájárult a fertőző-, valamint immunbetegségek hatékonyabb kezeléséhez és jobb megismeréséhez” – mondta Anthea M. Hartig, a múzeum igazgatója. Az intézmény felkérésére az Egyesült Államok vezető infektológusának számító Fauci azzal a kék és narancssárga színű, háromdimenziós nyomtatással készült modellel gyarapította a múzeum gyűjteményét, amelyet a SARS-CoV-2 szemléltetésére használt több tucatnyi interjúban. A 80 éves Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének (NIAID) igazgatója „rendkívülinek és megtisztelőnek” nevezte a kitüntetést egy kedd esti online bejelentkezésében. „Ez egy sok szempontból szörnyű év volt. Az emberek évtizedek múlva is arról fognak beszélni, amin most keresztül mentünk” – fogalmazott a szakember, aki az előző kormányzat alatt a Fehér Ház járványügyi csoportjának volt a befolyásos, Donald Trump elnökkel több kérdésben is összekülönböző tagja. A 2016-ban alapított Great Americans Medal korábbi kitüntetettjei között van Madeleine Albright és Colin Powell volt amerikai külügyminiszter, Billie Jean King teniszcsillag és Paul Simon Grammy-díjas zenész.