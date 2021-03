Egy kicsi, két babakocsi – így lopta a drága holmit az ifjú pár (videó)

Nevelési és nyomozási célzatú is lehet a börtönvezetés döntése.

Közös cellában raboskodik a Dózsa György úti gázoló, M. Richárd és a soroksári futónő megölésével vádolt, R. Szilveszter – írja a Blikk , melynek információi szerint a két „nehézfiú” remekül kijön egymással. Németh Zsolt kriminológus a lapnak azt nyilatkozta: a börtön vezetősége nagyon is átgondolt és stratégiailag helyes döntést hozott, amikor közös zárkába osztotta be őket. – Mivel fizikailag közel azonos adottságokkal bírnak, egyikük sem lehet biztos benne, hogy egy összecsapásból ő jönne ki győztesen. Ezt felmérhették, ezért nem packáznak egymással – vélekedett a szakértő. A Blikk forrásai szerint határozott célja is lehet annak, hogy a két bűnöző egy cellába került: R. Szilveszter lebukása óta egyetlenegyszer sem tett vallomást és talán M. Richárd társaságában megeredhet a nyelve.