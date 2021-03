Meghan Markle: Máris sok minden elveszett (videó)

Megjelent egy vasárnapi interjú beharangozója, közben a Buckingham-palota vizsgálja a sussexi hercegnő elleni vádakat.

Nem várhatja el a Buckingham-palota, hogy csendben maradjanak Harry herceggel, ha a palota maga is hozzájárult a róluk szóló hamis híresztelések fenntartásához – mondta Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjújában, amelyet vasárnap a CBS televízióban mutatnak be. A sussexi hercegnő nem tart annak következményeitől, hogy férjével, Harry herceggel nyíltan beszélt a brit királyi udvarral való viszonyáról. Az interjút beharangozó részletben Winfrey megkérdezte a hercegnőt, mire számít a palotától, miután elhangzik az interjú, amelyben saját igazát mondja el. Meghan erre azt válaszolta: azok után, hogy az udvar aktív szerepet vállalt a róluk szóló hamis híresztelések fenntartásában, nem várhatták, hogy továbbra is csöndben maradjanak.

A CBS közleménye szerint az Egyesült Államokban vasárnap, Angliában hétfőn sugárzott interjúban Meghan a királyi családba való belépéséről, a házasságról és anyaságról beszél, valamint arról, hogyan kezeli a nyilvánosság miatt ránehezedő nyomást. A beszélgetéshez Harry herceg is csatlakozik, és a házaspár mesél arról, hogy tavaly Amerikába költöztek, valamint beszámolnak további terveikről is. A félperces klipet az után hozták nyilvánosságra az Egyesült Államokban, hogy a Buckingham-palota szerdán bejelentette: vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy a hercegnő állítólag megalázóan bánt a királyi udvar személyzetével. A palotában folyó vizsgálatban Meghan személyzetének tagjait hallgatják meg bizalmasan a hercegnővel kapcsolatos tapasztalataikról. A vizsgálat a The Times angol napilap aznapi cikke nyomán indult, amely azt írta, hogy a hercegnő ellen 2018 októberében - amikor Meghan és Harry herceg a Kensington-palotában lakott - panaszt tettek megalázó bánásmód miatt. A lap a személyzet egy tagjának kiszivárgott e-mailjét is közölte, amely szerint Meghan állítólag két személyi asszisztensét elbocsátotta és a személyzet egy harmadik tagjának bizalmát is aláásta – olvasható a BBC News honlapján. A személyzetet alkalmazó Buckingham-palota közleményben reagált a The Timesban megjelent cikkre, mint írták, aggódnak a lapban megjelent állítások miatt, és személyzeti csoportjuk megvizsgálja a cikkben leírt körülményeket. Leszögezték, hogy a királyi udvar régóta nagy hangsúlyt fektet a munkahelyi méltóság megőrzésére, és nem tűri el a munkahelyi durvaságot vagy zaklatást. Meghan szóvivője korábban egy közleményben hangsúlyozta, hogy a hercegnőt elszomorította a személyét ért támadás, különösen azért, mert maga is zaklatás célpontja volt korábban, és elkötelezetten támogatja azokat, akiknek ilyen fájdalmat és traumát kellett átélniük. Sussex hercege és hercegnője 2020 márciusában mondtak le királyi feladataikról, és jelenleg Kaliforniában élnek. Harry herceg korábban elmondta: a visszalépéssel meg akarta védeni magát és családját a sajtótól.