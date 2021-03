Kisgyermek halt meg a járványban Csehországban

A törvényszék visszautasította azt, mondván, a dokumentum „nem járul hozzá” az ügy előremeneteléhez.

A Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró 2018. őszi meggyilkolásának ügyében eljáró isztambuli bíróság csütörtökön úgy döntött, hogy nem teszi hozzá a Törökországban zajló per aktájához az amerikai hírszerzés múlt pénteken nyilvánosságra hozott jelentését – írta az Anadolu török állami hírügynökség.

Az amerikai hírszerzés azt közölte, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös hagyta jóvá azt a műveletet, amelynek során Isztambulban megölték Hasogdzsit. A koronaherceg mindig is visszautasította érintettségét. A Mohamed bin Szalmánt sűrűn bíráló újságírót, aki a The Washington Post című amerikai lap munkatársa volt, 2018. október 2-án látták utoljára Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán, ahol minden valószínűség szerint egy szaúdi halálbrigád gyilkolta meg brutális módon . Cengiz a CIA-jelentés nyomán már hétfőn a szaúdi trónörökös megbüntetésére szólított fel a Twitteren.

Törökországban tavaly július 30-án indult az ügyben per, amelyben 26 szaúdi állampolgárt vádolnak távollétükben. Az érintettekkel szemben nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Köztük szerepel Ahmed al-Aszíri, a szaúdi hírszerzés korábbi helyettes vezetője, valamint Szaúd al-Kahtáni, Mohamed bin Szalmán bizalmasa, volt tanácsadója is. Az isztambuli per következő tárgyalása július 8-án lesz. A CIA-dokumetum jelentőségével ebben a cikkünkben foglalkoztunk. A szaúdi trónörökös izgulhat, hiszen akár trónra lépését is keresztülhúzhatja, ha Amerika a felelősségre vonását erőlteti.