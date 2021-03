Megkezdődött az oltási értesítő sms-ek kiküldése

A hódmezővásárhelyi ingyenes óránkénti buszjáratokat egy állami túlkapás, egy adminisztratív visszaélés keretében a Juhász Tünde által vezetett szegedi kormányhivatal ellehetetlenítette – közölte csütörtökön Márki-Zay Péter (MMM) hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán

A járatokat minden olyan helyi lakos ingyen vehette igénybe, aki rendelkezik úgynevezett városkártyával, aminek a díja évi kétezer forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 50 százalékos kedvezménnyel. A járatokat március elseje óta működtető vállalkozónak figyelmeztetés nélkül vonták be a működési engedélyét a polgármester szerint, ezzel pedig a közszolgáltatás folyamatosságát veszélyezteti a kormányhivatal. Márki-Zay Péter azt is kifogásolta, hogy ha két busznál problémát találtak, akkor sem kellett volna az egész cég működését ellehetetleníteni, hat buszt kivonva a közszolgáltatásból. – Elegünk van abból, hogy azért nem tudjuk a várost szabadon fejleszteni, mert politikai ellehetetlenítéssel próbálnak mindent megszüntetni ami jó, elődeink összes adósságát rajtunk behajtani, feljelentgetni – mondta. A polgármester szerint a munkaidőhöz igazított járatok kivonása miatt évi 54 ezer forintnyi utazási megtakarítást vesz el a dolgozóktól a Fidesz, illetve 130 gyerek iskolába jutása is ellehetetlenült. A kormányhivatal indoklása szerint a szolgáltató cég az autóbuszok honosítási eljárása során nem kérvényezte azokra a „közforgalmú személyszállításra alkalmas” minősítést, ezért vonták be a cég engedélyét, illetve 100 ezer forint bírsággal is sújtották. A polgármester délutáni sajtótájékoztatóján ugyanakkor bemutatta az egyik kérdéses jármű forgalmi engedélyét, melyben szerepel ez a követelmény. A helyi járatot korábban a Volánbusz Zrt. biztosította, ez összesen 50 millió forintjába került a városnak, illetve 50 millió forint állami normatívát is fizettek a cégnek. A jegyértékesítésből 10 millió forint bevétele származott a városnak. A kihasználatlan járatok útvonalát felülvizsgálva új tendert írtak ki, amit a Jovány Busz Kft. nyert el 90 millió forintért, tehát a korábbi költségekkel megegyező összegért.