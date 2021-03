Hét méter mély szakadékba zuhant egy nő Pécsen

A lemondásra kényszerülő faluvezető egyelőre így is rács mögött marad, mivel egy másik büntetőeljárás miatt előzetesben van.

A Pécsi Törvényszék csütörtökön egy év hat hónap szabadságvesztésre ítélte Kosztics Józsefet, a bíróság ugyanis bizonyítottnak látta, hogy az 50 esztendős férfi költségvetési csalást, sikkasztást, valamint számvitel rendje megsértésének bűncselekményét követte el. Bár a másodfokú bíróság közleményében csak K. J. monogrammal jelöli meg az elítéltet, Baranyában köztudott, hogy Siklósnagyfalu független polgármesterének, az 50 esztendős Kosztics Józsefnek a tárgyalása zárult le, s mivel helyi politikusról van szó, megnevezése nem sért törvényt. A polgármestert első fokon még letöltendő szabadságvesztésre ítélték, a törvényszék azonban 4 évre felfüggesztette a verdikt végrehajtását. A másodfokú ítélet enyhítette Kosztics három bűnsegédjének ítéletét is, egyikük szintén felfüggesztett elzárást kapott, míg ketten pénzbüntetést kell fizessenek. A jogerős ítélet szerint Kosztics 2011-ben 17 millió támogatást igényelt faluja iskolájának újraindítására, ám az adminisztrált felújítási munkák egy részét kétszer is leszámlázta, másodjára fiktív módon, s így 7,6 millió forint kért okozott a központi költségvetésnek. A polgármester a megyei munkaügyi központnak is benyújtott – a közmunkaprogram finanszírozására - egy fiktív számlát 7,8 millió forint értékben, emellett 5 milliót felvett az önkormányzattól kivitelezési munkákra, amiket valójában nem végeztek el, s a teljesítést hamis számlákkal igazolta. Kosztics József a felfüggesztett ítélet ellenére sem térhetett haza, hisz a polgármester ellen januárban újabb büntetőeljárás indult sikkasztás gyanújával, s emiatt május 21-ig előzetes letartóztatásban kell maradnia. A nyomozók úgy látják, hogy Kosztics az önkormányzatnak és a helyi szociális szövetkezetnek összesen 14,2 milliós kárt okozott, amikor az említett összeget 2020 őszén a saját bankszámlájára utalta, s a pénz egy részét szerencsejátékra, illetve saját szükségleteire költötte. Ha ez a bűncselekmény beigazolódik, akkor a polgármestert immár több éves börtön fenyegeti. Kosztics Józsefnek azonban már a most kiszabott, felfüggesztett büntetés miatt is le kell mondania posztjáról, így Siklósnagyfalun időközi polgármester-választást tartanak majd. Ennek időpontja a covid-járvány miatt egyelőre bizonytalan.