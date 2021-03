Mentett vadmacskakölyköket engedtek szabadon (videó)

A tavaly mentett, három „igazi” vadállatot különböző helyeken indították útnak.

Visszatérhetett természetes élőhelyére az a három mentett vadmacskakölyök, amelyeket még tavaly tavasszal találtak – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert. A három testvér – egy nőstény és két hím – elárvulhatott vagy elkeveredhetett az anyjuktól, így találták meg őket tavaly Felsőzsolca közelében, egy megbolygatott területen. Az állatok előbb a Mályi Madármentő Állomásra kerültek, majd néhány nappal később átszállították őket a fővárosi Vadállatmentő Központba. A szakemberek felnevelték a kölyköket, felkészítették őket arra, hogy a természetben, emberi segítség nélkül élhessenek. Ehhez különösen fontos, hogy az állatok megfelelő vadságúak maradjanak, mert a kézhez szokott, túlságosan megszelídült állatok nehezebben boldogulnának. Mint írták, az állatokon genetikai vizsgálatokat is végeztek, ami azért fontos, mert a hazai vadmacska állományt jelentősen érinti a kóbor házimacskákkal való kereszteződés problémája, így a visszaengedéshez tudni kell, hogy nemcsak ránézésre, hanem genetikai értelemben is „igazi” vadmacskákról van szó. A vizsgálatok megerősítették, hogy nem hibrid, hanem tisztavérű állatok. Az állatokat február 26-án különböző helyszíneken engedték el. A nőstényt a Heves-Borsodi-dombságban, a hímeket pedig a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetben, illetve a Tisza mellett, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben engedték szabadon. Ezek az élőhelyek mind a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartoznak. A helyszínek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy az állatok lakott területektől távol eső, megfelelően természetes állapotú erdős területre kerüljenek. A testvérek így viszonylag nagy távolságra jutottak születési helyüktől és egymástól is, ami segítheti az új élőhelyeiken található vadmacskák populációjának genetikai frissítését, ami természetvédelmi szempontból igen hasznos. A vadmacska Magyarországon 1974 óta védett, 2012 óta fokozottan védett őshonos macskaféle ragadozó, természetvédelmi értéke példányonként 250 ezer forint. A budapesti állatkertben legutóbb 2019 őszén engedtek szabadon mentett vadmacskákat. 2020-ban 104 faj 1988 mentett egyede kapott második esélyt Vadállatmentő Központban – írták.