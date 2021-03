Már a titkosszolgálatok is vizsgálódnak a Képviselői Irodaházban "beindult" jobbikos füstgránát után

Az épületbe szigorú ellenőrzés után lehet belépni, így nagy eséllyel valamelyik képviselő vihette be a pirotechnikai eszközt.

Nemcsak a rendőrség, de a titkosszolgálat is beszállt az Országgyűlés Irodaházában beindult füstgránát ügyének kivizsgálásába - tudta meg a Blikk. A lap szerint a bejelentéseiről ismertté vált Tényi István fordult az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz. Mint a Népszava is beszámolt róla , szerda este egy füstgránát miatt indult be a Képviselői Irodaház tűzjelző rendszere. A közlés szerint egy jobbikos szakértő volt az, akinél füstölni kezdett a pirotechnikai eszköz. A párt állítása szerint leltározás közben, véletlenül történt az eset. Később a rendőrség rongálás gyanújával nyomozást indított az ügyben. Miután a Képviselői Irodaházban dolgozókat és látogatókat egyaránt szigorúan átvilágítja az Országgyűlési Őrség a belépéskor,