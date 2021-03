Magyar diadal a Berlinálén

Kiválóan szerepeltek a hazai versenyfilmek Berlinben.

Mindkét magyar versenyfilmet elismerték a 71. Berlini a Berlinalén: Nagy Dénes a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét kapta meg a Természetes fény című bemutatkozó alkotásáért, míg Kizlinger Lilla a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat nyerte el Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című filmjében nyújtott alakításával – derült ki a zsűri értékeléséből. Az elismerésekről csupa korábbi Arany Medve díjazott rendező csapat döntött: Enyedi Ildikó, Mohammed Raszulof, Adina Pintilie, Gianfranco Rosi, Nadav Lapid és Jasmila Zbanic. Azaz: egyértelműen szakmai elismerésről van szó. A grémium értékelése alapján Nagy Dénes alkotása döbbenetes és gyönyörűen felvett elbűvölő képekkel teli film, figyelemre méltó a rendezése is: a filmalkotás mesterségének minden aspektusának mesteri az irányítása, a történeti kontextust meghaladó elbeszélés. Háborús portré, amelyben a rendező figyelmes tekintete ismét emlékeztet bennünket arra, hogy választani kell a passzivitás és az egyéni felelősségvállalás között. Az elismerés jelentőségét növeli, hogy Nagy Dénes az első a fesztivál történetében, aki magyar alkotóként rendezői díjat kapott. Kizlinger Lilla díjazása pedig már csak azért is jelentős, mert a Berlinale az idén vezette be, hogy nincs gender megoszlás a színészi alakítások terén, azaz csak egy mellékszereplő lehetett a legjobb. Kizlinger Lilla alakításáról a zsűri hangsúlyozta: az intenzív jelenléte révén a felszínre hozza a mélyrétegeit annak az epizódnak, amelyben szerepel. A Berlinale fődíját, a patinás Arany medvét a román Radu Jude kapta a Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban című drámájáért, mely brutálisan reális társadalomrajz a mai őrült világunktól.