Euro 2020: több város kieshet

Higgyetek bennünk címmel jelent meg az a könyv, amely bemutatja, hogy 30 év után hogyan nyerte meg az angol labdarúgó-bajnokságot a Liverpool.

„Kölyökkorom óta álmodoztam róla, hogy egyszer majd megnyerem a Premier League-et” – olvashatóak Jordan Henderson, a Liverpool labdarúgójának szavai Melissa Reddy Belive us című könyvében, amely magyarul február végén Bartók Imre fordításában Higgyetek címmel jelent meg a 21. Század Kiadó jóvoltából. A könyv többek közt azt meséli el, hogyan csinált 30 év után bajnokcsapatot Jürgen Klopp a Liverpoolból, amely időközben számos más trófeával is gazdagodott. Sokan Kenny Dalglish 1991. február 22-ei felmondásának pillanatában jelölik meg a Liverpool hanyatlásának kezdetét, Klopp 2015. október 8-ai kinevezéséből azonban a szurkolók döntő többsége azt a harangzúgást hallja ki, amely annyi év után egy egész várost ébresztett fel a szendergésből. A könyv első fejezetében a szerző abba az időszakba kalauzolja el az olvasót, amikor még nem Jürgen Klopp, hanem Brendan Rodgers volt a Liverpool vezetőedzője. „Amikor Brendan elment, mi, játékosok úgy éreztük, nem tettünk meg mindent, amit kellett volna, és mégis valaki más veszíti el a munkáját a mulasztásunk miatt – olyasvalaki, aki egyébként igazán remek menedzser és főnök volt” – mondta Henderson. Rodgers népszerű figura volt az öltözőben, figyelmességét több játékosa is kiemelte. Ugyanakkor már 2012-es kinevezésekor feszült volt a viszonya a klubvezetéssel, nem tudtak dűlőre jutni abban a kérdéskörben, kinek a szava legyen a mérvadó az átigazolásoknál. A nézeteltérés eredménye egy tákolmány lett, így több olyan játékos került a Liverpoolhoz, akit Rodgers egyáltalán nem akart. Az sem mellékes, hogy a Liverpool már akkoriban is puhatolózott Jürgen Kloppnál, ám a német szakember, még elmozdíthatatlan volt akkori posztjáról. A folytatásban betekintést nyerünk a német tréner személyiségébe, ez a rész kevéssé szolgál új információkkal azok számára, akik olvasták a 2018-ban megjelent Klopp – Hadd szóljon életrajzi könyvet, amelyről akkor szintén olvashattak a Népszava hasábjain. Klopp sok más edzővel ellentétben arról (is) híresült el, hogy nem költekezéssel akar jobb eredményt elérni, hanem a meglévő keretből próbálja kihozni a legtöbbet. Az átigazolásokért felelős stábtagok egyből megkönnyebbültek, hogy Kloppnak nincs ellenére, ha közösen hozzák meg az erősítésekkel kapcsolatos döntéseket. „Alighogy megérkeztem, rá kellett jönnöm, hogy senki sem elégedett a csapattal. Az is kiderült, hogy még a játékosok sem. Ez elég súlyos probléma, úgyhogy azon töprengtem, oké, itt mindent az alapoktól kell újrakezdeni. Időre volt szükségem ahhoz, hogy meggyőzzem a srácokat a saját képességeikről, és szerencsére meg is kaptam” – idézte fel a kezdeti nehézségeket Klopp, aki hamar felismerte, hogy a játékosok pszichés állapota még a vártnál is siralmasabb. Egyik első szabálya arra vonatkozott, hogy a játékosok kizárólag a tőle és az edzőktől érkező kritikákra figyeljenek – ezt az utasítást azonban nem volt olyan egyszerű a gyakorlatba is átültetni. 2016 decemberében a Liverpool már-már bajnokesélyesnek tűnt, azonban a pontvesztések következtében az emberek azt mondták, ez nem ugyanaz a futball, emiatt aztán a játékosok ismét elbizonytalanodtak. A Liverpoolnak lépésről lépésre kellett megtalálni a hitet önmagában, néhány kiemelkedő eredménynek köszönhetően a keret tagjai közösen tudtak fejlődni, miközben több minőségi játékos érkezett a klubhoz: Sadio Mané, Mo Szalah, Virgil van Dijk, Fabinho és Alisson. „Tudtuk, hogy Klopp módszerei működnek, és hogy sikerül közelebb kerülnünk a céljainkhoz. Csak idő kérdése volt, hogy végre győzelmeket ünnepelhessünk” – emlékezett vissza Henderson. Klopp a vereségek alkalmakor is képes egyenesen a játékosai szívére hatni – jegyezte meg Pep Lijnders, aki jelenleg is a Liverpool asszisztense. „A kezei alatt ezek a srácok sokkal jobban felkészültek arra, hogy elviseljék az esetleges hullámvölgyeket” – tette hozzá. A Liverpool 2016-ban bejutott az Európa-liga döntőjébe, Klopp pedig úgy határozott, az eredménytől függetlenül együtt búcsúztatják a szezont. A meccset 3-1-re a Sevilla nyerte, de a „buli” így is jól sikerült, mert a német szakember fel tudta hívni a játékosok figyelmét arra, hogy győztesként könnyű egységet mutatni, az igazi feladat az, hogy nehéz pillanatokban is összetartsanak. Klopp számára mindennél fontosabb a csapategység, és azt sem bánja, ha ezért cserébe ő maga egy időre a kritikák kereszttüzébe kerül. A mentális felkészítés és Klopp taktikai tudása mellett az kellett a Liverpool felemelkedéséhez, hogy a döntéshozók egy adatelemző csoportnak hála a Rodgers-érával ellentétben immáron jó döntéseket hoznak az átigazolási piacon. Ma már számos futballklubnál létezik efféle elemzőrészleg, ám ezek nem mindegyike rendelkezik hasonlóan jó szakmai háttérrel. A csapatot még az sem vetette vissza, hogy Philippe Coutinho fél évig tartó huzavona után Barcelonába igazolt. A német edző félreismerhetetlen stílust hozott magával. Megváltoztatta a klubot körülvevő mentalitást, rengeteget javított a Melwoodban zajló munka minőségén, erősítette a stábtagok és futballisták önbizalmát, igazi „fejben erős szörnyetegeket” varázsolt a játékosaiból. A koronavírus-járvány és a csapatot ért sérüléshullám miatt a Liverpool a jelenleg is futó szezonban szinte bizonyosan nem védi meg bajnoki címét, s éppen a könyv magyarországi megjelenésének napján írt arról az angol sajtó, hogy Klopp hazatér és az Európa-bajnokság után átveszi a német válogatott irányítását. Ha így is lesz, nevét Liverpoolban akkor is örökké imába foglalják.