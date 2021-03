Hétfőtől nem lesznek misék az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

A híveknek az internetet, tévét és rádiót ajánlják, a temetéseket röviden, kis létszámmal megtartják.

Szünetelnek a nyilvános istentiszteletek március 8-tól hétfőtől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egész területén – idézte Erdő Péter bíboros, prímás, érsek pénteki rendelkezését a Magyar Kurír . A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által alapított hírportál által közölt dokumentum szerint a tilalom csak a temetésekre nem vonatkozik, amelyeket egyszerű formában, röviden, legfeljebb 50 résztvevővel lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő. Erdő Péter kiemelte, hogy a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért azokat nem zárjuk be. Azonban ezek a rendelkezések „az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben”, visszavonásig elérvényesek. Éppen ezért a bíboros a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadta. A híveket pedig arra bátorítják, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be „a szent cselekményekbe”. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról pedig később intézkednek. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez nem csak a főváros, Komárom-Esztergom megye székhelye, számos települése, hanem több Pest megyei település is tartozik. Az MKPK-nak az egész országra érvényes rendelkezései korábban a templomok nyitvatartását határozták meg, a járványügyi intézkedések részleteit a megyéspüspökökre bízták. (