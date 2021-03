Kanadában már engedélyezték a Johnson & Johnson oltóanyagát

Az egykomponensű vakcinát nem kell fagyasztani, egyszerű hűtőben is tárolható.

Engedélyezte pénteken az amerikai Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű Janssen oltóanyag alkalmazását a kanadai gyógyszerfelügyelet. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatóján közölte, hogy szeptemberig tízmillió adagot várnak a Johnson & Johnson készítményéből. Ez az oltóanyag egyszerű hűtőszekrényben is tárolható ellentétben a mélyhűtést igénylő Moderna és a Pfizer/BioNTech vakcinákkal. Az Egyesült Államok a múlt héten hagyta jóvá a Janssen vakcina alkalmazását, amit már Bahreinben is használnak. A Népszava is beszámolt arról február közepén, hogy Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat benyújtotta kedden az Európai Gyógyszerügynökséghez az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét.