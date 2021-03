Mesterlövész védi Áder Jánost és családját

A férfi a fiatalabb Bush amerikai elnök, Putyin orosz elnök, illetve Merkel német kancellár védelmében is részt vett a politikusok magyarországi látogatásakor.

Magyarország egyik legjobb mesterlövésze védi Áder János köztársasági elnököt és családját a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrségénél. Roland egy pingponglabdát akár kétszáz méterről is meg tud lőni – számolt be róla a Blikk . Pomozi Sándor ezredes, az egység parancsnoka szerint a legtöbb esetben nem azért van szükség egy mesterlövészre a csapatban, mert a védett személyek félnek egy támadástól, hanem mert egészen más szemmel képesek elemezni egy-egy helyszínt és helyzetet.

– A merénylő dolga, hogy a rést keresse a pajzson, mi pedig azért felelünk, hogy a pajzs mindig jó irányba álljon. Egy nyilvános esemény előtt elsősorban a merényletre alkalmas helyeket vizsgáljuk át. Ezeknek a helyeknek a biztosítására különböző pozíciókba lövészeket helyezünk ki. Részletes helyszínrajzok és fotók készülnek, minden egyes centijét megismerjük annak a területnek, ahol aztán mozogni fog a védett személy. Ezeken az utolsó tereptárgyak, akár egy kuka is fel van tüntetve, aminek a távolságának az ismerete viszonyítási pontként szolgálhat, mielőtt valaki meghúzza az elsütőbillentyűt – magyarázta Roland.

A mesterlövész szerint a merényletek egyre személytelenebbek, egyre távolabbról követik el őket. Példaként azt az esetet említette, amikor 2013-ban Angela Merkel drezdai kampányrendezvényén egy drónt reptettek be a német kancellár elé, ami akadálytalanul landolt a politikus lába előtt. Roland minden egyes helyszínt úgy jár be, hogy egy esetleges merényletre készülő honnan tudna támadást indítani, de átgondolja azt is, hogy milyen menekülési útvonalat választhat. Folyamatosan keresi a gyenge pontokat mint előfelderítő. A mesterlövész a Terrorelhárítási Központ mesterlövész-állományának felépítéséhez is hozzájárult. Emellett a fiatalabb Bush amerikai elnök, Putyin orosz elnök, illetve Merkel német kancellár védelmében is részt vett a politikusok magyarországi látogatásakor. Az orvlövész-elhárítási részt készítette elő, irányította is, vagy mesterlövészként dolgozott.