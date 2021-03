Orbán Viktor: Május elejére több mint 4,5 millió embert beoltanak Magyarországon

Életének 86. évében elhunyt Balázs Béla csillagász, professzor emeritus, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja - közölte a család az MTI-vel szombaton.

Felidézték: Balázs Béla korábban több mint 20 évig volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszékének vezetője, a nyolcvanas évek közepén pedig hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította. Számos magyar és angol nyelvű ismeretterjesztő könyv és kiadvány szerzője volt. Legjelentősebb munkái közé tartozik a társszerzőként és szerkesztőként jegyzett, angol nyelven íródott háromkötetes csillagászati alapmű, a Halmazok és Csillagtársulások Katalógusa (Catalogue of Star Clusters and Associations), amelyet a világ szinte minden csillagászati obszervatóriumában használnak. Munkásságát sok egyéb kitüntetés mellett Szent-Györgyi Albert díjjal is elismerték. Tagja volt a Nemzetközi Csillagászati Uniónak [IAU], az Európai Fizikai Társulatnak [EPS], a német Csillagászati Társaságnak [AG] és a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának [IAA].) A kilencvenes évek elején tanácsosként öt éven keresztül vezette a bécsi Collegium Hungaricumot.