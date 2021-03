Hideg, de száraz idő várható vasárnap

Lelkileg is megterhelő, ha hosszú ideig nem, vagy éppen intenzíven, de tévesen érzünk szagokat és ízeket.

Gyakrabban jelentkezik szaglásvesztés azok körében, akik enyhébb tünetekkel vészelik át a koronavírus-fertőzést. Az érintettek 25 százalékánál azonban a kellemetlen tünet tartósan, akár 60 napon túl is fennáll – mondta Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa. A Journal of Internal Medicine közlése szerint a Covid-fertőzöttek 86 százalékánál jelentkezik szaglásvesztés. Közülük a legtöbben – 55% - enyhe tüneteket tapasztalnak. A közepes-súlyos eseteknél 37, a súlyos eseteknél pedig csak 7 százalék körüli a szaglásvesztéssel járó esetek aránya. A koronavírus-fertőzés által okozott szaglásvesztést nem lehet összehasonlítani az egyszerű nátha esetén jelentkező, hasonló panaszokkal. Utóbbi esetén az orrnyálkahártya gyulladása okozza a rendszerint egy hét alatt megszűnő panaszokat, a kutatások szerint Covid-19 esetén a szaglóhám károsodik. Mivel ez a terület regenerációra képes, hosszadalmas, de sikeres lehet a gyógyulás – tette hozzá a szakorvos. Az enyhe tünetes betegek körében a szaglásvesztés átlagosan 22 napig, 25 százalékuknak azonban 60 napnál hosszabb ideig tartott. 5 százalék esetben pedig akár 6 hónap is eltelhet, mire visszatér a szaglás.

Lelkileg megterhelő

Sokak szerint a szaglásvesztés nem tűnik súlyos tünetnek, a kutatók ennek ellenkezőjére figyelmeztetnek. Különösen az egyéb mentális betegségben szenvedőket viseli meg ez az állapot, de a szaglás – és az ezzel gyakran párosuló ízlésvesztés – bárkinél okozhat szorongást, depressziós tüneteket, izolációt. Az ételek és italok ízének élvezete, egy virágcsokor vagy a kedvenc parfüm, illóolaj illatának élvezete nagyon tud hiányozni a mindennapokban, különösen hosszabb ideig húzódó szaglásvesztés esetén.

Szaglástréning segíthet

Klinikai kísérletek szerint az omega-3 zsírsav tartalmú készítmények szedése, A- és B-vitamin kezelés, valamint szteroid tartalmú orrspray is segítheti a koronavírus által károsított szaglószerv működésének javítását – mondta Augusztinovicz Monika. A Brit Fül-orr-gége Társaság tagozatának augusztusi állásfoglalása kiegészítő kezelésként szaglástréninget javasol. Érdemes ezt a szaglásvesztést követően mielőbb elkezdeni és 3 hónapon át folytatni. Naponta kétszer, alkalmanként 10-20 másodpercig négyféle illóolajat kell apró szippantásokkal orron át belélegezni. Ha más orrtünetek is jelentkeznek, javasolt a fül-orr-gégészeti kivizsgálás, de akkor is, ha nem tapasztalható javulás és a szaglás 3 hónap elteltével sem áll vissza.

Meg is zavarodhat