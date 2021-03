A bíróságok munkarendje is megváltozik a szigorított védekezés jegyében

Mégis oltanak a brit védőoltással a hétvégén.

Nem sokkal 17 óra után erről egyelőre csak a hvg.hu-nak küldött válasz tájékoztat. Az ügy előzménye, hogy eredetileg 74 ezer embert oltottak volna be a brit vakcinával ezen a hétvégén. Az SMS-ben zajló értesítési rendszerbe azonban olyan sok hiba csúszott – például nemrég beoltottakat is behívtak oltásra–, hogy végül el kellett halasztani az egészet a jövő hét második felére. Pénteken erről ki is értesítették az érintetteket. Az RTL Klub péntek esti híradójában azonban arról számolt be, hogy a kórházak kaptak értesítést az országos kórház-főigazgatóságtól, és eszerint a vakcinákat mindenképp kiszállítják. Ennek alapján hétvégén telephelyenként ügyeleti jelleggel 1-5 oltóhelyet kell biztosítsanak azért, ha olyan ember jelenne meg az oltóponton, aki nem értesült arról, hogy elmaradt az oltás. Szombaton egymás után érkeztek a beszámolók arról, hogy a lemondás ellenére mégis többen megkapták az AstraZeneca oltását