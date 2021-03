Kigyulladt egy társasház Budán

A tűzesetben senki sem sérült meg, a tűzoltók egy embert hoztak ki a házból.

Kigyulladt egy társasház tető- és padlástere Budapest II. kerületében, a Kuruclesi úton - számolt be a BudaPestkörnyéke.hu . A tűzoltók és a mentőegységek is több autóval vonultak ki a helyszínre. A portál úgy tudja, a tűzesetben nem sérült meg senki, a lakók pedig az utcán várják pokrócba csomagolva, hogy a tűzoltók megfékezzék a tüzet. A házból egy embert kihoztak a hatóságok. A tetőtér – ahol a tűz keletkezett – teljesen lakhatatlanná vált. A portál tudósítója szerint II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely is ott volt a helyszínen.