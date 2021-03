Egymillió oltással számol márciusban Ausztria

Bécs oltási offenzívát indít. A hatóság számításai szerint április végére az országban élő összes 65 évnél idősebb ember covid elleni vakcinát kap.

Az osztrákok tempója már márciusban gyorsul, méghozzá annak következtében, hogy az AstraZeneca brit-svéd oltóanyagról kiderült, adható az idős korosztálynak is. A tervek szerint 1,055 millió adag szérumot használnak fel ebben a hónapban, 473 850-et a Pfizertől, 123 600-at a Modernától, 458 ezret pedig az AstraZenecától. Az idősek mellett előnyben részesítik a különösen veszélyeztetett rétegeket, s egy korábbi ígéretnek megfelelően oltják a tanárokat is. Bécs azt reméli, áprilisban már bevetheti az amerikai Johnson and Johnson oltóanyagát, amelynek nagy előnye, hogy csak egyszer kell beadni. Az osztrák hatóságok azt remélik, 700 ezer dózis érkezik belőle a következő hónapban. Az utóbbi időben a covid elleni küzdelemben rendkívül tevékennyé vált osztrák kancellár a múlt héten csütörtökön pár órás megbeszélésre utazott Izraelbe, a fertőzés elleni harc világbajnokának mondott országba, hogy a világszerte roppant keresett tanácsadóvá vált izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval kutatásfejlesztési, esetleg közös vakcinagyártásról tárgyaljanak. Az izraeli kormányfő, már tavaly nyáron felajánlotta a kooperációt, Sebastian Kurz azonban ezt akkor elhárította, fontosabbnak tartva az uniós országok közötti összefogást. Most is hangoztatta, nincs szó az unió elleni lépésről, Ausztria minden irányból vár segítséget, arra számítva, hogy a koronavírus, illetve mutációi még hosszú évekig nem tűnnek el. A csütörtöki konzultációra Kurz együtt utazott Mette Frederiksen dán kormányfővel, s megegyeztek egy 50 millió eurós alap felállításáról, közös oltás gyártásáról. Hogy hol történik majd a gyártás, erről még nem született egyezség, mint ahogy arról sem, milyen további államokat vesznek be az alapba. Úgy hírlik, a hármak az oltottságot bizonyító, s ezáltal könnyebb nemzetközi mozgást garantáló zöld útlevélről is beszéltek. Az Österreich című napilap szerint a kancellár az orosz Szputnyik vakcina esetleges ausztriai gyártása iránt is érdeklődik. Az osztrák politikusokra és egészségügyi vezetőkre egyre nagyobb nyomás nehezedik a lakosság részéről, az emberek türelmetlenek, nehezen viselik az immár egy éve tartó bezártságot, a jelenleg harmadik lockdownt. A hét-végén ismét több ezren vettek részt maszk- és fegyelmezés elleni tüntetésen, a demonstrációban a szélsőséges jobboldali szabadságpárt is hallatta a hangját. Heinz Christian Strache, bukott pártelnök és alkancellár úgy fogalmazott előzetesen, vasárnap „kisétál“ a belvárosba. A kormány igyekszik ellenállni a nyomásnak, összesen annyit ígért meg, hogy március 27-én engedélyezi a vendéglátóhelyek működését a kerthelyiségekben, az ét-termek külső, nem fedett részén. Továbbra is Tirolban szedi legtöbb áldozatát a dél-afrikai koronavírus-mutáció, kivált Schwaz körzetében. Az Európai Unió EU-kutatási területnek minősítette a helyszínt, s a meglévőn túl további 100 ezer Pfizer vakcinát küld a teljes lakosság beoltására. Már hetek óta kötelező az FFP2 maszk viselése az osztrák üzletekben, kezdetben az állam ingyen bocsátott 5 maszkból álló készletet mindenkinek. Most 0,59 euróért vásárolható darabja az élelmiszerboltokban. A hatalmas állami megrendelés az osztrák Palmers cég erre a célra létesített leányvállalatának, a Wiener Neudorfban működő Hygiene Austriának jutott. A cég azt ígérte, az olcsó kínai tömegárunál igényesebb arcvédőt állít elő. A mi-nap kiderült, hogy a vállalat pincéjében Ukrajnának címzett kínai maszkot címeztek át osztrákra, vagy húszmillió darabról van szó. Az osztrák üzletekből azonnal kivonták a gyenge minőségű felszerelést, folyik a botrányos ügyben a vizsgálat. Az igyekezet ellenére Ausztriában is újra nő a fertőzöttek száma, a hétvégén meghaladta a napi 2500 főt. Folyik a versenyfutás az új megbetegedések és az oltások között, pénteken először sikerült 30 ezernél több embert beoltani. Burgenlandban a kórházi intenzív betegágyak 70 százalékát covidos betegek foglalták el, Bécsben az ágyak kétharmadát, Alsó-Ausztriában 53 százalékát.