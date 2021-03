Nagyon nehezen érhető el a kormányzati bejelentő telefonvonal, amin az oltásokkal kapcsolatos problémát jelezni lehetne

Az Európai Néppárt frakcióvezetője úgy véli, aki provokatívan Brüsszel ellen lép fel és aki nem foglal egyértelmű állást a jogállamiság kérdésében, az elhagyja a kereszténydemokrácia alapelveit.

Nem volt öröm számomra a Fidesz döntése, miszerint elhagyja a néppárti frakciót - jelentette ki az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profil című lapnak adott interjújában. Manfred Weber úgy véli, Európának szüksége van az együttműködésre, a hídépítésre, és a magyar miniszterelnökkel éveken át ez sikerült is. Ám aki provokatívan Brüsszel ellen lép fel és aki nem foglal egyértelmű állást a jogállamiság kérdésében, az elhagyja a kereszténydemokrácia alapelveit - jegyezte meg. Arra a felvetésre, miszerint Orbán Viktor gyakran személyeskedik a vitákban, azt mondta, jól tudta kezelni és nem vette magára. Ilyenkor inkább telefonálok, hogy "mi akar ez lenni". Ugyanakkor Orbán metódusa egyértelmű: személyes ellenségképet alkot. Jelezte, a frakcióban most már a munkára koncentrálnak, ugyanakkor nem könnyebbült meg, mivel olyan kollégákat is elveszítettek, akik szakmailag jó munkát végeztek. Felhívta a figyelmet, a Fidesz 80 százalékban mindig megszavazta a néppárti álláspontot.