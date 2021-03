A ZTE pontot szerzett a Ferencváros ellen

A címvédő FTC 2-2-es döntetlent játszott a bennmaradásért küzdő Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

A zöld-fehérek egyedüliként a mezőnyben továbbra is veretlenek idegenben, a zalaiaktól pedig 2010 óta nem kaptak ki. OTP Bank Liga, 25. forduló: ZTE FC-Ferencvárosi TC 2-2 (1-0) Zalaegerszeg, zárt kapus, v.: Kárpály gólszerzők: Koszta (7.), Futács (68., 11-esből) illetve Boli (51., 66.) sárga lap: Tanasin (44.), Futács (58.), Gyurján (85.), illetve Lovrencsics (78.) ZTE FC: Gyurján - Németh E., Bobál D., Lesjak - Tanasin, Sankovic, Vass (Szalay, 88.), Tajti (Kovács B., 92.), Bedi (Zimonyi, 89.) - Koszta, Futács Ferencvárosi TC: Dibusz - Wingo (Lovrencsics, 77.), Dvali, Mmaee, Civic - Somália, Sigér - Haraisvili (Nguen, 66.), Zubkov (Gera D., 84.), Uzuni (Mak, 77.) - Boli (Baturina, 84.) A Ferencváros ugyan az első perctől fogva irányította a találkozót, mégis a hazaiak kerültek előnybe már a hetedik percben egy zöld-fehér védelmi hibát és Dibusz kissé bizonytalan kimozdulását követően. A fővárosiak ezt követően nagy nyomás alatt tartották riválisukat, de a szünetig nem változott az eredmény, mivel a zalaegerszegieket több ízben is megmentette a szerencse. A Ferencváros a fordulást követően bő húsz perc alatt fordított: a legutóbbi fordulóban a DVTK ellen győztes gólt szerző Boli duplázott. A vendégek azonban nem örülhettek sokáig, mivel Futács szinte azonnal büntetőt harcolt ki, amelyet értékesített. A folytatásban a zöld-fehérek álltak közelebb a három pont megszerzéséhez, Zubkov ziccert is rontott a hajrában, újabb gól viszont már nem született.