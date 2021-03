Külön szabályok vonatkoznak mától a végrehajtókra is

Mintegy 326 899 adag felhasználatlan nyugati vakcina lapulhat a hazai raktárakban, kétszer annyi, mint amennyi kínait már beadtak.

Hozzávetőleg kétszer annyi nyugati vakcina maradt raktáron, mint amennyi kínai oltást beadtak – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerint az Európai Járványügyi Központ számaiból látszik, hogy az összesen beérkezett 1 695 265 dózisból az 1. vagy 2. oltásra mintegy 949 985 adagot használtak fel, vagyis az adatközlés időpontjáig megmaradt 326 899 adag felhasználatlan nyugati (Pfizer, Moderna és AstraZeneca) vakcina. Ezzel párhuzamosan beadtak 177 644 kínai vakcinát. Az összesen érkezett és felhasznált vakcinák arányával sem állunk jól – teszi hozzá Hadházy, aki szerint Ausztriában például a 8. hétig az érkezett vakcinák 80 százalékát, Dániában 95 százalékát, Belgiumban 82 százalékát adták be. Nálunk csak az érkezett adagok 55 (!) százalékát használták fel! – jegyzi meg a posztjában, kijelentve, hogy az adatokból amúgy az is látszik, hogy az orosz vakcina csak egy blöff. Hadházy Ákos szerint a kormánypropaganda központi állítása, hogy Magyarországon már jobb az átoltottság, mint egyes nyugat-európai országokban, köszönhetően az orosz és kínai vakcinabeszerzésnek. Ez jól hangzik, az orosz és kínai oltóanyaggal szembeni aggályok ellenére is jó is lenne, ha így lenne, de sajnos hiába ismételgetik sokat, ez egyszerűen nem igaz – zárja bejegyzését Hadházy Ákos.