Újra kinyitottak az iskolák Angliában

Nincs közük az orosz titkosszolgálatoknak azokhoz a támadásokhoz, amelyek egyes tömegtájékoztatási eszközök közöltek a Covid-19 elleni nyugati vakcinákkal szemben - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az amerikai The Wall Street Journalnek (WSJ) nyilatkozva. "Ez nonszensz. Az orosz különleges szolgálatoknak nincs közük a vakcinák bírálatához" - fogalmazott. "Ha minden olyan publikációt, amely a Szputnyik V-t bírálja, az amerikai biztonsági szolgálatok munkája eredményének tekintenénk, rég megőrültünk volna, hiszen ilyen közléseknek minden órában és minden percben tanúi vagyunk az angolszász tömegtájékoztatási eszközökben" - tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: SEFA KARACAN / AFP

A WSJ cikke szerint az amerikai külügyminisztérium dezinformáció elleni részlegének egyik munkatársa több olyan gyanús publikációra bukkant, amelyek nyugati vakcinákat bíráltak. Az informátor szerint a külföldi közönségek szánt, alacsony látogatottságú portálok közlései mögött az orosz titkosszolgálatok állnak. Az amerikai diplomáciai tárca szóvivője vasárnap a CNN-nek azt mondta, hogy a hitelrontó híreket a News Front, a New Eastern Outlook és a Oriental Review terjesztik. Mint mondta, ezek a portálok nemzetközi szervezetekkel, katonai konfliktusokkal és tiltakozásokkal kapcsolatban is félrevezető információkat jelentetnek meg. Moszkvában egyébként hétfőn feloldották a 65 év feletti lakosok és a krónikus betegek kötelező házi "önizolációját" és távmunkában való foglalkoztatását előíró polgármesteri rendeletet. Az érintetteket ugyanakkor arra a figyelmeztette Szergej Szobjanyin városvezető, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, s ha ismét utazni kezdenek, akkor első útjuk egy oltópontra vezessen. Oroszországban a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 253-mal 4 333 029-re emelkedett. A napi növekmény 0,24 százalék, az új esetek 12,4 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 321 310-ra csökkent, míg a halálos áldozatoké 379-cel 89 473-ra nőtt, a felépülteké pedig 10 322-vel 3 922 246-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 113,5 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 281 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 520 783 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.