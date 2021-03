MSZP: a kormány becsapta a nőket

Soha nem volt ilyen nagy emelkedés az aktív fertőzöttek számában – figyelmeztetett az országos tisztifőorvos a brit vírusmutáns veszélyeire.

– Nagyon jó hír: meghaladta az egymilliót a beoltottak száma, ezzel az Európai Unióban a második helyen állunk – lelkendezett Müller Cecília az operatív törzs hétfői tájékoztatóján, hozzátéve: az átoltottság uniós mértéke jelenleg 6,24 százalék, ami Magyarországon 10,26 százalék.



Az országos tisztifőorvos a hétvégén országosan tapasztalt országos oltási káoszt csak „szőrmentén” említette, mondván, adategyeztetési problémák léptek fel.

Felhívta a figyelmet, hogy a 1818-as számon javíthatók az adatok, ám ha mégsem, akkor az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail címre bárki elküldheti a helyes adatokat. Megjegyezte, holnapra, azaz keddre is várnak Pfizer-vakcinát. – A hétvégén is folyamatos volt az oltás, egy napot sem hagyunk ki. A 74 ezer AstraZeneca vakcina „eloltása” a hét második felében várható – jelezte. Müller Cecília kitért rá, hogy soha nem volt ilyen nagy emelkedés az aktív fertőzöttek számában.

„Sokan kerülnek kórházba, sok a fiatal, rapid, gyors, egyre súlyosbodó tünetekkel. A brit-mutánsnak köszönhetően pedig két hét alatt megduplázódott a lélegeztetőgépen lévők száma” – figyelmeztetett.

Müller Cecília szerint vissza kell térnünk a pandémia kezdetén sokat hangoztatott eljáráshoz, s mint mondta, aki bármilyen tünetet észlel, ne menjen közösségbe, hívja háziorvosát.

A szakember felhívta mindenki figyelmét: a mutáns vírusok 70 százalékkal fertőzőképesebbek, 1,4 reprodukciós rátájuk és általuk sokkal jobban terjed a fertőzés. Hozzátette:



Szlovákiában is megjelent a dél-afrikai mutáns, amit Magyarországon is már öt embernél mutattak ki. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában március 5-ig 1307 embernél mutatták ki a brit variánst, 13-nál a cseh, 145 embernél egyéb, járványügyi szempontból nem releváns variáns törzset.

– Ugyanakkor – mint fogalmazott – a brit mutánsvírus emberről emberre sokkal könnyebben terjed, fiatalabbakat fertőz, több embernél hirtelen magas lázzal, ízületi fájdalommal, köhögéssel jár. Ezért fontos, hogy a járványügyi szigorítások értelmében immár valamennyi közterületen viselni kell a maszkot – közölte. – Amennyiben azt a járványügyi helyzet indokolja, ha szükség lesz rá, a betegek ellátásában a magánszolgáltatók kapacitását is igénybe vehetik – válaszolta újságírói megkeresésre az országos tisztifőorvos. Arról is szólt, hogy vannak, akik a gyógyulás után is úgynevezett Hosszú Covid-szindrómával, fáradtsággal és más maradványtünetekkel küszködnek. Őket úgynevezett Covid-ambulanciák fogadják az ország több pontján. Müller Cecília az iskola- és óvodabezárásokkal kapcsolatban rámutatott:



„csak egészséges gyermek, csak egészséges nagyszülőhöz menjen, a nagyszülő a második oltás egy hét múlva már védettnek tekinthető, de vegyék figyelembe az idősek egyéb betegségeit is”.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese ismertette a koronavírus-járvánnyal összefüggő – a kormányzati tájékoztatóoldalon ugyancsak olvasható – hétvégi rendőri intézkedések adatait. Előtte azonban rendkívüli nőnapi köszöntőt mondott a fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt, férfitársai figyelmét felhívta arra, hogy ugyan életbe léptek a kormány által március 22-ig elrendelt szigorítások, de a virágboltok hétfőn még nyitva tartanak. Kiss Róbert külön köszöntötte a névnapjukat ünneplő Zoltánokat is, majd az elmúlt három napban tapasztalt kirívó szabálysértések közül hármat is kiemelt. Még péntek délután történt, amikor egy ittas férfi az egyik fővárosi BKK-buszon többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó maszkot viselni. A sofőr rendőröket hívott, a férfi ellen pedig közérdekű üzem megzavarása, maszkviselés szabályainak megsértése és közterületi alkoholfogyasztás miatt indítottak eljárást. A hétvégén Budapest belvárosában több rendezvény is volt, ahol a rendőröknek intézkedniük kellett: csendháborítás miatt 39 külföldi és 28 magyar állampolgárral szemben indult eljárás. Ugyancsak eljárás indult a Fejér megyei Lepsényben, ahol egy presszóban az alkalmazottan kívül hárman tartózkodtak, és ittak.