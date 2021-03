Több száz milliót sikkasztott az OTP volt régióvezetője

Lakás- és nyaralófelújítását, illetve a családi nagybevásárlást is a bank pénzén végezte el.

260 millió forintot sikkasztott el az OTP volt dél-dunántúli régióvezetője, F. Balázs, aki még az otthoni bevásárlást is a bank pénzéből intézte – írja a Bors . A pécsi bankár még a 40. születésnapjára is a bank pénzén szervezett magának 70 fős bulit több millió forintért, amit az egyik legmenőbb villányi borászatban tartott. A tanúk beszámolója szerint nem spóroltak semmivel. Az elmondások alapján munkahelyén alig látták, mivel F. Balázs idejének nagy részét balatoni nyaralójában töltötte. A több milliós fizetéssel rendelkező bankár még újságra sem volt hajlandó költeni a saját pénzéből, ezért a balatoni nyaralóba minden reggel Pécsről hozta a helyi újságot sofőrje, aki a családi nagybevásárlást is a bank pénzéből intézte a vezetőnek.