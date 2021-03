Kettős állampolgárság: Fellángolt a befagyott konfliktus

Biztonsági kockázat lett Szlovákiában a magyar kisebbség a kettős állampolgárság miatt, és Ukrajna is szigorításra készül. Budapest tiltakozása kevés a helyzet normalizálásához.

Pozsony és Budapest a múlt héten kölcsönösen berendelte a másik állam nagykövetét a kettős állampolgárság kérdésében újra fellángolt vita kapcsán. „A magyarokat felforgató, destabilizáló elemekként feltüntetni számunkra elfogadhatatlan. Mint ahogy elfogadhatatlan az is, hogy egy kormányzati tisztségviselő, egy államtitkár befagyott kaukázusi konfliktusokhoz hasonlítsa a felvidéki magyarok helyzetét”, érvelt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter múlt csütörtökön Révkomáromban. Hozzátette, bár eddig nem sikerült biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, remélhetőleg egyszer erre is megszületik a megoldás. Reménye egyelőre hiú ábrándnak tűnik, hiszen Szlovákia 2010-ben épp a könnyített magyar honosításra válaszolva tiltotta meg a kettős állampolgárságot. Emiatt a szlovákiai magyarok nem is tudtak, vagy nem is akartak tömegesen élni a lehetőséggel, a szlovák törvény pedig annak ellenére sem változott, hogy Orbán Viktor magyar és Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnök igen jó viszonyt ápolt egymással. Bár az első emlékezetes Orbán-Fico közös pálinkázás és néhány, a gazdasági együttműködést fellendítő megállapodás után utóbbi azt ígérte, hogy a közeljövőben a „kényes kérdések” – a szlovák állampolgársági és nyelvtörvény – is sorra kerülnek, Fico úgy bukott meg 2018-ban, hogy Budapest sosem erőltette a kérdést. Vígan együttműködtek a szlovákiai magyarok számára hátrányos törvények dacára. A populista Igor Matovic tavaly tavaszi kormányalakítása ismét a magyar-szlovák államközi viszony szorosabbá fűzését ígérte, csakhogy a négypárti koalíció kezdettől konfliktusokkal terhelt, a külügy pedig a jobbközép liberális SaS vezetése alatt áll. Az állampolgársági törvény módosítása most került terítékre, de nem várható lényegi változás, a magyar állampolgárságért folyamodók továbbra is elveszítik szlovák állampolgárságukat. A közvetlen államközi botrányt az okozta, hogy Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár azt nyilatkozta, ha a szlovákiai magyarok érzelmi vagy kulturális kötődés alapján felvehetik egy másik ország állampolgárságát, az olyan problémákat okozna, mint Kelet-Ukrajnában, Dél-Oszétiában és Abháziában. Vagyis gyakorlatilag biztonsági kockázatnak nevezte a szlovákiai magyarokat, hiszen az említett példákban arról van szó, hogy Oroszország ott élő állampolgárai védelmére hivatkozva katonailag is segíti a szakadár közösségeket. Ivan Korcok külügyminiszter belügyekbe való beavatkozásnak nevezte Szijjártó szavait és nem is volt hajlandó a hétvégén tárgyalni magyar kollégájával, bár Budapest ezt kezdeményezte. Matovic miniszterelnök közben hiába jelezte, hogy Szijjártó segített beszerezni Szlovákiának a Szputnyik orosz vakcinát, ez sem lendített az ügyön, hiszen maga a vakcinabeszerzés is a szakadás szélére sodorta a pozsonyi koalíciót. A magyarságot biztonsági kockázatnak nevező államtitkári nyilatkozat ellen a szlovákiai magyar pártok is hevesen tiltakoznak. Mint ahogy nagyon sok, magyar állampolgársággal nem rendelkező magyar is kifogásolja, ugyanis egyszerűsítő és általánosító ez a megközelítés. Az eurozóna tag Szlovákiából kevesebben igényelték az állampolgárságot, és a Magyarországra áttelepedettek aránya is jóval kisebb, mint a Romániából, Szerbiából és Ukrajnából érkezőké. A szlovákiai magyarság abban a tekintetben is „különc”, hogy 2009-től már egy nem etnikai alapon szerveződő érdekképviselet mellett is kiállt. A Híd-Most magyar-szlovák vegyes párt a tavalyi kudarcig 10 éven át az egyetlen magyar képviselet volt a pozsonyi parlamentben, míg az Orbán-kormány által támogatott etnikai párt, az MKP következetesen kiszorult onnan. Az államközi vita azonban a teljes közösséget érinti és sújtja. Budapest úgy ragaszkodik a kettős állampolgárság szlovákiai engedélyezéséhez, hogy az állampolgárság kérdése az Unión belül is belügy, tagállami hatáskör.

Ukrajna listáz Az ukrán oktatási törvény 2017-es módosítása óta a magyar-ukrán államközi kapcsolat megromlott, és azóta sem történt előrelépés a rendezésben. Kijev a kisebbségek számára jogfosztó oktatási törvény mellé egy nem kevésbé kisebbségellenes nyelvtörvényt is elfogadott és életbe léptetett. Magyarország minden nemzetközi fórumon blokkolja Ukrajna integrációs törekvéseit, ám ez eddig kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Kijev feladja álláspontját. A javulást Budapest és az érintett magyarok is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalba lépésétől várták, ám a 2019 májusa óta bár a beharangozott Orbán-Zelenszkij találkozót sem sikerült nyélbe ütni. Március 4-én az ukrán államfő aláírta az új ukrán állampolgársági törvényt módosító rendeletet. Ez alapján az elkövetkező két hónapon belül felmérik a kettős állampolgárok számát, majd újabb hat hónapon belül elkészül a kettős állampolgárok állami és politikai szerepvállalását tiltó törvény. A tervezet szerint kettős állampolgárok nem viselhetnek állami és önkormányzati tisztségeket, nem nem indulhatnak semmilyen ukrajnai választáson és nem lehetnek Ukrajnában működő politikai párt tagjai sem. Ez alapvetően átrendezné a kárpátaljai magyar politikai palettát, hiszen az ottani magyarok, köztük a politikusok is tömegesen éltek a könnyített honosítás lehetőségével. Második lépésként a kettős állampolgárság intézményét is betiltanák. Ez a jogszabály elsősorban a szakadár területeken és általában Ukrajnában élő, nagy számú orosz kisebbség miatt került terítékre. Az országban, bár erről nincs hivatalos kimutatás, köztudottan tömeges az orosz állampolgárság, de a román és magyar is szép számban fellelhető. Az Elnöki Hivatal közleménye szerint az „agresszor országon”, azaz Oroszországon kívül minden érintett állammal kétoldalú megállapodásra törekednek a kérdésben. Kérdés azonban, hogy ezt mennyire teszi lehetővé a megromlott ukrán-magyar viszony.

Mindenki másképp csinálja

Sem Európában, sem az Európai Unióban nem ördögtől való a kettős állampolgárság intézménye. Ám, mivel az EU is nemzeti hatáskörben hagyta az állampolgárság kérdését, az „ahány ház annyi szokás” gyakorlata érvényesül. A kettős állampolgárság miatt azonban időnként így is vita lángol fel az érintett tagországok között. Legutóbb 2018-ban, amikor a szélsőjobb osztrák szabadságpártnak köszönhetően Sebastian Kurz kormányának programjába is bekerült, hogy Ausztria osztrák állampolgárságot ad a dél-tiroli németeknek. Az ügy pikantériája, hogy az ötlet ellen hevesen tiltakozó Olaszország maga is engedélyezi a kettős állampolgárságot, Ausztria viszont tiltja. Ausztrián kívül alapállásban Németország, Csehország, Szlovákia, Luxembourg, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország és Hollandia is tiltja a kettős állampolgárságot, de sok esetben kivételt tesznek – mint például Lettország az egykori politikai menekülteknek és leszármazottaiknak vagy Németország a lengyelországi németeknek. Berlin ugyanakkor nem biztosít szavazójogot a könnyített honosítással állampolgárságot szerző lengyelországi németeknek. Görögországban létezik ugyan a kettős állampolgárság intézménye, de csak bizonyos esetekben. Az egykori katonai diktatúra elől menekültek hazatérhetnek és megtarthatják mindkét állampolgárságukat, azok a görög állampolgárok viszont, akik saját akaratukból szereznek másik állampolgárságot, elveszítik a régit. Az Albániában élő görög kisebbség tagjai a magyar státustörvényben biztosított magyar igazolványhoz hasonló személyi igazolványt igényelhetnek, de szavazati jogot ezzel nem szereznek. Románia már a kilencvenes évektől lehetővé tette a könnyített honosítást a határon túli románok számára, egyben szavazati jogot is biztosított új, az országon kívül élő állampolgárainak. Horvátországnak hasonlóan járt el, jelenleg a balkáni államnak közel annyi állampolgára él határain kívül, főképp a szomszédos volt jugoszláv államokban, mint saját határain belül. Eredetileg minden kettős állampolgár rendelkezett horvát szavazati joggal is, de mivel itt valóban tömeges volt a külföldi voksolás, ami alapvetően befolyásolta a politikai viszonyokat, ma már csak a bejelentett horvátországi lakcímmel rendelkezők szavazhatnak automatikusan. A külföldön élők regisztrálhatnak a szavazásra, de levélszavazási lehetőségük nincs, voksaikat a külképviseleteken kell leadniuk. Szlovéniában is adott a lehetőség a kettős állampolgárságra, de csak azok számára, akik a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig az országban tartózkodtak és akiknek egyenes ágú felmenője szlovén állampolgár volt. A többi, fel nem sorolt uniós tagállamban lehetséges a kettős állampolgárság megszerzése, de nem a magyarhoz hasonló könnyített honosítással. Spanyolország és az Egyesült Királyság volt gyarmataik révén különleges állampolgársági rendszert működtet. Spanyolország például állampolgárságot ad a latin-amerikai országok spanyol ajkú lakóinak, de a máshonnan származó kettős állampolgároknak három éven belül választaniuk kell, nem tarthatják meg mindkét útlevelüket. A nem EU-tag Szerbia is gyakorolja a könnyített honosítást és engedélyezi is állampolgárai számára. Ukrajnában eddig sem volt engedélyezett a kettős állampolgárság, viszont nem is szankcionálták az azzal rendelkezőket. Oroszország engedélyezi a kettős állampolgárságot, de az ukrajnai gyakorlathoz hasonlóan, saját területén a kettős állampolgárokat is kizárólag orosz állampolgároknak tekinti, és külföldön is így védelmezi őket. Moszkva nemcsak a határain túl élő oroszoknak biztosít állampolgárságot, hanem minden egykori szovjet tagköztársaság polgárának, aki a birodalom szétesése következtében vált hontalanná. A Szovjetunió megszűnésével mintegy 22-23 millió orosz rekedt Oroszország határain kívül.