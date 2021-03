Húslopásnak indult, kettős gyilkosság lett belőle, megvan a beismerés (video)

A gyermek súlyos harapásos sérüléseket szenvedett.

Mentőhelikopterrel kellett egy hároméves kisfiút kórházba vinni Újlétáról, miután a család kutyái rátámadtak az udvarukon – számolt be róla az ATV Híradója . A kisfiú a húgával és az édesanyjával volt otthon a baleset előtt. Az édesanyja azt mondta, hogy délután bementek az udvarról, hogy egy kicsit pihenjenek. A gyerekekkel ő is elpilledt, ekkor ment ki a kisfiú az udvarra, ahol rátámadtak a kutyák, és az arcát, fejét marcangolták.

– Nem tudom… én már csak azt hallottam, hogy bejöttek, ordítottak – mesélte az anya.

Bartha János, a szemközti szomszéd azt mesélte a csatornának, hogy a kertben dolgoztak, amikor meghallották a gyereksírást, de ilyen máskor is előfordult. A szomszéd egyből bement az udvarra a megvadult állatok közé, de a gyereket csak úgy sikerült kihoznia, hogy egy másik fiú segített neki, vascsővel ijesztve el a kutyákat. Nem kellett bántaniuk az állatokat. A férfi azt mondta, hogy a kisfiú arca, háta, combja is szét volt marcangolva. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat munkatársa közölte, hogy a gyermek súlyos harapásos sérüléseket szenvedett. Fájdalom csillapítást, valamint teljes teströgzítést követően stabil állapotban szállították a Kenézy Gyula Kórház traumatológia sokktalanítójába. A kutyákról még a szomszédok is azt mondták, hogy sosem bántották a gyerekeket. Egyelőre senki sem érti, hogy miért vadultak meg.

– A kutyák kenelben vannak, be vannak zárva. Pont most engedtem ki őket, hogy egy picit szaladgáljanak, mert már két hete nem voltak kint – mondta az édesanya.

A kutyákat egyelőre nem vitték el, azok most a családnál vannak karanténban. Az ATV úgy tudja, hogy három németjuhász és egy terrier is részt vett a támadásban. Sorsukról majd később döntenek. A kisfiút a kórházban többször is meg kellett műteni, de az ATV értesülései szerint az élete már nincs veszélyben. Frissítés: A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete azt közölte az MTI-vel hétfő este, hogy a vasárnap délután történt kutyatámadás ügyében a hajdúhadházi rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indított eljárást.