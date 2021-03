Koronavírus: Karácsony fellélegezhet

Az Evangéliumi Testvérközösség vezetője azt szeretné, ha apját - akit a metodista egyház melletti kiállás miatt ítéltek el anno - egyszer rehabilitálnák.

"1981-ben elismert egyházzá lettünk, most a lehetetlenség függőleges falait megmászva próbálunk visszajutni oda, ahol '81-ben voltunk" - mondta el az Evangéliumi Testvérközösség elnöke a Blikknek adott interjújában.

Iványi Gábor hozzátette, tanulságos az utóbbi tíz év, "csavarják a kezünk, azon igyekeznek, hogy belássuk, el fogunk bukni, de nem adjuk fel". Arról is beszélt, ezer ember dolgozik náluk havonta, az ő bérük 150 milliót jelent. Ha szétesne a rendszer, akkor az tízezer embert érintene, továbbá több mint kétezer gyermeket, akik az oktatási rendszerükben vesznek részt. Jelezte azt is, egyik intézményről sem fog lemondani, mert azok neki az édes gyermekei. Arra a kérdésre, hogy végződhet-e a börtönben küzdelme, azt mondta, reális ennek a kockázata, de nem törődik vele. "Nem omlanék össze, ha bezárnának. Szeretném hinni, hogy az intézményeink sem. A 70-es években történt, elítéltek, előzetesben is voltam. Tanulságos pár nap volt, két vamzert is raktak mellém. 17 órát voltam egy sötét, ablaktalan helyen, de az ilyesmi nem puhít meg, alkalmazkodom. Az élet nagyobbik része eltelt már, most már bármi belefér." Iványi Gábor elmondta, sokat ad számára családja szeretete. Noha jobban érdekelné őt az irodalom vagy a művészet, mint



"az a teljesen reménytelen küzdelem, amit az alsó egy százalékban élő emberekért kell vívni. De azt gondolom, az Örökkévaló ezt a feladatot nyomta rám, ebben az ügyben engem kért meg, hogy képviseljem."

Jelezte, anno édesapját elítélték, amiért kiállt a metodista egyházért, és nem bánná, ha meg tudná érni rehabilitálását.