Napsütés és hideg - ez vár ránk szerdán

Bár átlag alatti hőmérséklettel indult, gyors és jelentős enyhülés következett.

Az átlagnál 2,5 Celsius-fokkal melegebb volt az elmúlt tél – állapította meg az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elemzésük szerint az évszak középhőmérséklete országosan plusz 2,4 fok volt, míg az 1981-2010-es átlag mínusz 0,1 fok. A december 3,3 fokkal, a január 2,3 fokkal, a február 1,9 fokkal haladta meg az átlagot. A meteorológiai szolgálat mérései alapján a 2020/2021-es tél

az 1901 óta megfigyelt legenyhébb telek rangsorában a nyolcadik helyre került.

Az elmúlt télen fagyos, „zord” és úgynevezett téli napból is kevesebb volt az átlagnál. Egy átlagos télen országosan 65 fagyos nap - amikor a minimumhőmérséklet 0 fok alá csökken - fordul elő, a mostani télen csak 44 ilyen nap volt. Télen országos átlagban 9 „zord” nap - amikor a minimumhőmérséklet az összes mérőállomáson mínusz 10 fok alá csökken - szokott lenni, most csak 2 ilyen nap volt. Téli napból - amikor maximum 0 fokig melegszik a levegő - általában 24 fordul elő egy tél alatt, most mindössze 8 ilyen nap volt.

December legmagasabb hőmérsékletét, 17,8 fokot, a Hajdú-Bihar megyei Pocsajon mérték 5-én. A hónap közepén tartósan borult, párás, helyenként ködös, de továbbra is enyhe volt az idő, karácsony előtt ismét melegebb időszak következett. Elsősorban a déli, délnyugati országrészben tavaszias idővel telt a karácsony első napja, majd egy hidegfront hozott némi, de nem tartós lehűlést. December végén és az új év első hetében ismételten enyhébb volt az idő az ilyenkor szokásosnál. Azonban január közepén napközben is sokfelé fagypont alatt maradt a hőmérséklet és éjszaka a fagyzugos helyeken mínusz 15 fok alatti minimumok is előfordultak. Ez a hideg csak pár napig tartott, 19-én jelentős enyhülés vette kezdetét, 23-án Sellyén már plusz 16,6 fokot mértek, ami új országos napi maximumrekord lett. Február első hetében is folytatódott a szokatlanul meleg idő. A maximumhőmérséklet országos rekordja február 4-én is megdőlt, Letenyén 18,1-ig emelkedett a hőmérséklet. Majd február 10-én egy markáns hidegfront hozta meg a tél egyetlen igazán zord időszakát, ami egy hétig tartott. Az évszak legalacsonyabb hőmérsékletét (mínusz 25,8 fok) február 13-án Zabaron mérték. A tél utolsó hetében az átlagosnál több fokkal volt melegebb az időjárás. Kiskunfélegyházán február 26-án már 22,4 fokot is mértek, ami az évszak legmagasabb hőmérséklete és új országos napi rekord is lett. Az elemzésben kitértek arra is, hogy a 2020/21-es tél csapadékösszege előzetes adatok alapján országos átlagban 121,5 milliméter volt, ami csak kevéssel haladta meg az átlagot (az 1981-2010-es átlag 111,3 milliméter). Decemberben az ilyenkor szokásosnál 2 százalékkal, februárban 5 százalékkal, míg januárban 19 százalékkal esett több csapadék. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét (241,9 milliméter) Tornyospálcán, míg a legkisebbet (51,7 milliméter) Kistarcsán mérték. A tél során országosan 39 csapadékos nap volt, ami 9 nappal több az 1981-2010-es átlagnál. Vastagabb hóréteg az Északi-középhegység területén alakult ki, például a Kékestetőn 23 centimétert mértek. A tél nagyrészt napos, száraz, tavaszias idővel ért véget –- olvasható a meteorológiai szolgálat elemzésében.