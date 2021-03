Kiköltöztették Biden kutyáit a Fehér Házból

A két németjuhásznak azért kell visszatérnie Delaware-be, mert a fiatalabbik agresszíven viselkedett, állítólag meg is harapott egy őrt.

Joe Biden két németjuhászkutyáját hétfőn visszaköltöztették a Fehér Házból Delaware-be, a Biden család otthonába, miután az egyik kutya agresszíven viselkedett, és állítólag meg is harapta az őrség egyik tagját – értesült a CNN fehér házi forrásokból. Biden elnök két németjuhásszal érkezett a Fehér Házba, ahol az előző elnök, Donald Trump hivatali ideje alatt nem lakott kutya. Az idősebb kutya, Champ régóta él a családdal, Majort, a fiatalabbat 2018-ban fogadták örökbe egy delaware-i menhelyről. Ő volt az első menhelyi kutya a Fehér Házba költöző kutyák közül. A lap értesülése szerint Major harapta meg a biztonsági szolgálat egyik tagját, akinek sérüléséről és állapotáról egyelőre nem adtak ki tájékoztatást. A Fehér Házban szabadon közlekedő két kutya közül a hároméves Major a vadabb, alkalmanként előfordult, hogy ugatott és ugrált. A 13 éves Champ jóval szelídebben viselkedett. Biden és felesége korábban egy interjúban elmondták, Champ és Major is jó kutya, az idősebb kutya komoly kiképzést kapott, de a fiatalabb is ismeri a first lady legfontosabb szabályát: nem szabad felugrani a bútorokra. A The New York Times szerint a kutyákat egyébként is vissza szokták vinni Delaware-be, ha az elnök felesége úton van, Jill Biden most éppen katonacsaládokat látogat a nyugati parton.