Udvariassági pofavizitek összessége - így tartja bizonytalanságban az ellenzéki városokat a kormány

Egyes helyeken a gyerekek 60-70 százaléka benn van a bezárt óvodákban (lásd: a gyermekfelügyelet intézményét), mert a szülők egyszerűen nem tudják megoldani a felügyeletüket.

Kisebb zavart okozott a köznevelési intézményekben, hogy a kormány múlt pénteken megtiltotta, majd hétvégén mégis lehetővé tette az óvodai, iskolai gyermekfelügyeletet a több hetes lezárás idejére, de a kezdeti nehézségeket gyorsan sikerült áthidalni – nyilatkozta a Népszavának Verba Magdolna, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke. Szerinte több óvodában pénteken lemondták az ebédet a következő hetekre, hiszen akkor még úgy volt, teljesen bezárnak az intézmények. – Szombaton változott a helyzet, így valamit ki kellett találni. Szerencsére a maradék alapanyagokból hétfőn tudtak ebédet főzni ott, ahol mégis fogadni kellett gyerekeket – mondta Verba Magdolna. Hozzátette: úgy látja, a szülők felelősen jártak el, és tényleg csak akkor igényeltek óvodai, iskolai gyerekfelügyeletet, ha máshogy ezt nem tudták volna megoldani. Abban az óvodában, ahol ő is dolgozik, 8 kisgyermek van bent ezen a héten a 80-ból, igaz, további szülők jelezték, hogy jövő héttől ők is igényelnék az ügyeletet. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kedden adatokat is közölt a Kossuth rádióban: óvodai felügyeletet 8892 gyermek szülei, míg iskolait 2679 gyerek szülei igényeltek. Ez az óvodák esetében a teljes létszám 2,76, az iskoláknál a diákok 0,37 százaléka. Az arányok azonban régiónként, sőt településenként eltérőek lehetnek. A PSZ-hez beérkező adatokon alapuló becslés szerint a fővárosban például 10-15 százalék lehet az intézményi felügyeletre szoruló diákok, óvodások aránya – erről Totyik Tamás, a szakszervezet alelnöke beszélt lapunknak. Elmondta azt is, tudnak olyan vidéki, kisvárosi óvodáról is, ahol több tucat szülő igényelt felügyeletet, s a 90 gyermekből mintegy 70 bent volt hétfőn az intézményben. Tudomása szerint ebédre főtt tésztát és rostos üdítőt kaptak. – Ebbe az óvodába minden óvodapedagógust be kellett rendelni, kivéve persze azokat, akik épp koronavírus-fertőzéssel vannak otthon – mondta. A PSZ alelnöke ismételten felhívta a figyelmet a pedagógusok oltásának fontosságára, hiszen a vírust gyermekfelügyeletből is haza lehet vinni. A szakszervezet kedden nyílt levélben jelezte Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek és Palkovics László innovációs miniszternek: egyértelmű, határozott és azonnali választ várnak arra a kérdésre, az óvodák, általános iskolák zárása idején, március végéig, illetve a tavaszi szünet végéig beoltják-e a pedagógusok, oktatók, oktatásban dolgozók közül azokat, akik ezt igénylik.