Akár a nyájimmunitás is elérhető nyárra Galgóczi Ágnes szerint

A felmérések szerint egyre nő a vakcinák iránti bizalom.

Ütemesen és jól halad a koronavírus elleni oltás Magyarországon, a következő egy hétben is több százezren kaphatnak vakcinát - bizakodott a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Galgóczi Ágnes elmondta, több százezer adag oltóanyagot szállítottak ki az oltópontokra és a háziorvosokhoz. ( Utóbbiak most a 60 év feletti embereket oltják.) A felmérések szerint, hangsúlyozta Galgóczi, egyre nő a vakcinák iránti bizalom, amit alátámaszt az is, hogy egyre többen regisztrálnak a vakcinainfo.gov.hu oldalon: már majdnem hárommillióan jelezték, hogy szeretnének oltást.