Ha nem lenne elég a Covid: fertőző madárinfluenza vírust mutattak ki Magyarországon

Kedden a londoni királyi rezidencia a pandémia kezdete óta Windsorban tartózkodó II. Erzsébet nevében rövid közleményt adott ki, válaszul a sussexi hercegi pár amerikai interjújára. A rövid kommüniké "az egész család szomorúságának ad hangot, amiért Harry és Meghan ennyire nehéznek találták az elmúlt éveket. Az általuk felvetett kérdések aggasztóak, különösen ami a faji problémákat illeti. Míg egyesek másképp emlékeznek az említett esetekre, nagyon komolyan kell ezeket venni. Megtárgyalásukra privát körülmények között, házon belül kerül majd sor. Harry, Meghan és Archie mindig is nagyon szeretett tagjai maradnak a családnak" - szól II. Erzsébet nyilvános üzenete a világszerte nagy port kavart Oprah Winfrey-interjú kapcsán. Hétfő este az ITV kereskedelmi csatornán 11,1 millióan látták Sussex hercegének és hercegnéjének az amerikai talk show sztárnak, Oprah Winfrey-nek adott másfél órás interjúját. Korábban csak a megrendelő, a CBS amerikai tévéhálózat által közzétett ízelítőkből, majd az adás sugárzása után a brit lapok összefoglalóiból lehetett leszűrni, mekkora bombát dobott a sértett pár elsősorban a királyi családra és a brit bulvársajtóra. A királynő hírek szerint nem kívánta megtekinteni a tévéműsort, annak tartalmát az udvari tanácsadók jelentéséből ismerte meg. Az udvar gyakorta emlegetett vezérelvét - "never explain, never complain", soha ne magyarázkodj, soha ne panaszkodj" - a helyzet súlyossága miatt aligha lehetett követni. Meghan és Harry kendőzetlenül kinyilvánított vádja nyomán, mely szerint a királyi család egyik tagja a hercegné első terhessége alatt megkérdezte, az ultrahangos felvételek alapján mennyire lesz sötét a születendő gyermek bőre, a fajgyűlölet gyanúja merült fel az udvarral szemben. A beszélgetés során egyikük sem volt hajlandó elárulni, ki volt a ,,tettes", de Harry később megerősítette, nem II. Erzsébetre, vagy Fülöp edinburgh-i hercegre gondolt. Meghan szerencsére elismerte, hogy kezdetben az egész család szeretettel fogadta, azaz nem érezhette rögtön, hogy biraciális (kétrasszú) származása gondot okozott volna. A keddi lapok, köztük az i több cikkben is visszatérnek arra, hogy a "Palota nem hagyhatja figyelmen kívül az egykori Meghan Markle panaszait, és fel kell ismernie, hogy szócsövévé válhatott azoknak, akiket faj-, vagy embergyűlölő megjegyzésekkel sértettek meg, de nincs módjuk Oprah Winfrey-nek kiönteni a lelküket". Nemhogy a Buckingham-palota, de a Downing Street 10. sem sietett reagálni az interjúra. Boris Johnson kormányfő határozottan elhatárolta magát, emlékeztetve, hogy "hosszú ideje nem kommentálja a királyi ház ügyeit és nincs szándéka most hirtelen eltérni ettől az irányelvtől". Keir Starmer, az ellenzék vezére ugyanakkor vizsgálat elindítását sürgette, hangoztatva, hogy a "rasszizmus nagyobb téma, mint a királyi család", ezért a Buckingham-palota nem hagyhatja szó nélkül a vádakat.



Egy másik célpont, a sajtó Az érzéketlennek, hidegnek, közömbösnek beállított udvar mellett, amely visszautasította a professzionális segítséget az öngyilkos gondolatokat tápláló Meghantól, a másik fő célpont a sajtó volt. Harry szerint a brit média "a kontroll és félelem mérgező környezetét" teremtette meg. Úgy véli, "nem az Egyesült Királyság bigott, a brit sajtó, különösen a bulvárlapok szűklátókörűek és sajnos, ha az információ forrása eredendően korrupt, rasszista, vagy előítéletes, akkor ez begyűrűzik az egész társadalomba". A főszerkesztők egyesülete, a Society of Editors közleményben utasította vissza a jellemzést, leszögezve, hogy "a brit média nem begyepesedett és nem hagyja magát eltántorítani attól a létfontosságú szerepétől, hogy a Sussex hercege és hercegnéje által a sajtó ellen indított támadás után is rajta tartsa a szemét a gazdagokon és nagyhatalmúakon". A The Times napilap idézi a szervezet vezérigazgatóját, Ian Murray-t, akinek véleménye szerint a hercegi pár "semmilyen bizonyítékkal nem szolgált, és nagyon téved, ha azt hiszi, rasszizmusnak számít, ha a lapok megkérdőjelezik a cselekedeteiket és kommentálják az adófizetők pénzéből finanszírozott udvari tevékenységüket". Meghan és Harry már korábban minden kapcsolatot megszakított a legnagyobb brit bulvárlapokkal, a Sunnal, Daily Mail-lel, Daily Mirrorral és a Daily Express-szel.