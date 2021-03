Csak a KARC FM jelentkezett a Klubrádió korábbi frekvenciájára

Ha a KARC FM nyeri a pályázatot, akkor akár 17 éven át is szólhat majd ott, ahol korábban a Klubrádió.

Kizárólag a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) tartozó Karc FM adott be pályázatot kedden a Klubrádió egykori, évekkel ezelőtt használt frekvenciájára, a Budapest FM 95,3 MHz-re – értesült a Media1 . A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa által kiírt pályázatnak kedden volt a beadási határideje. A Media1 azt követően érdeklődött az NMHH-nál, hogy a testület ezúttal nem tette közzé a pályázók kilétét, ahogyan azt más pályázatoknál szokta. A portál érdeklődése után szerdán jelent meg a tájékoztatás a hatóság honlapján, így derült ki, hogy csak a KARC FM pályázott az egykori klubrádiós frekvenciára. Eredetileg úgy volt, hogy a Spirit FM-et működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület is versenybe száll a frekvenciáért, de ezt az ATV Csoporthoz tartozó rádió végül nem tette meg. A Klubrádió sem indult el a pályázaton, mivel abban reménykedik, hogy végül a Médiatanács visszaadja a másik, folyamatban lévő pályázati eljárásban az általa elmúlt években használt FM 92,9 MHz-et, amelynek használatával február 15-től fel kellett hagynia. A Médiatanács azonban hetek óta nem hozott döntést az ügyben, pedig már egyedül a Klubrádió pályázata van „versenyben”. Emiatt a Klubrádió jelenleg csak az interneten érhető el. Ha a KARC FM nyeri a pályázatot, akkor 10 át szólhat majd a mintegy 2 millió ember elérésére is alkalmas, ingyenes frekvencián. A jogosultságot a Médiatanács további 7 évvel meghosszabbíthatja, így a Karc FM akár 17 éven át is szólhat majd ott, ahol korábban a Klubrádió.