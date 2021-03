A helyszínen belehalt sérüléseibe egy magyar autós Ausztriában

A fertőzöttség mértéke azonban továbbra is magas.

Kedden az ötmilliomodik Izraeli is megkapta az első adag koronavírus elleni vakcinát, és már közel négymillió embert kétszer is beoltottak. A lakosság 54,15 százaléka egyszer, és 42,37 százaléka kétszer beoltott, ami a járványügyi adatok jelentős javulásához vezetett.



Az egyre biztatóbb számok nyomán Hezi Levy, az egészségügyi minisztérium igazgatója szerdán azt nyilatkozta a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek, hogy a gyülekezési korlátozások könnyítésén dolgoznak, hogy a népesebb családok is összegyűlhessenek a hónap végén esedékes pészah ünnepén. Jelenleg zárt térben húsz, nyitott helyeken ötven ember lehet együtt, de a pészah első estéjén, széder-este az átlagosan legalább három gyermeket nevelő izraeli zsidó családok jelentős részében húsznál többen szoktak összejönni. Levy azt is elmondta, hogy minisztériuma megkezdte munkaterv kidolgozását arra a szélsőséges esetre, ha a jövő évben kétszer újra át kell oltani az Izraelben élőket - gyermekekkel együtt - a koronavírus járvány miatt. Az egészségügyi minisztérium igazgatója felhívta a figyelmet a korlátozások betartásának és betartatásának fontosságára, mert szerinte a mintegy kétmillió, még beoltatlan gyermek megfertőződhet, átadhatja a vírust oltatlan felnőtteknek, és ez akár újabb járványhullámhoz is vezethet. Kedden 39 881, 16 évesnél idősebbet oltottak be először és 276 181-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az elvégzett 94 783 tesztből 3055 vírushordozót azonosítottak, ami 3,3 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 38 577 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a Covid vírus okozta szövődményekkel 1073 embert ápolnak kórházakban, s közülük 653-an súlyos esetnek számítanak, 215-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 5936-en haltak meg Izraelben. A Népszava is írt arról, hogy az országban próbálkoznak az üzletek nyitásával, amelyek később bezárnak.