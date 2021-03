Szabad szemmel: Orbán Viktor szűre és új frakciója

Soron kívül oltották be a kivételezetteket még az orvosok és a krónikus betegek előtt.

Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül, az országos oltási stratégia szabályait megsértve koronavírus elleni oltást, köztük a nemzetbiztonsági és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja – közölte szerdán a Recorder.ro tényfeltáró portál a bukaresti egészségügyi minisztériumtól származó adatokra hivatkozva. Több száz kivételezettet oltottak be még az orvosok előtt, és több mint négyezer, elsőbbségre nem jogosult állampolgárt a krónikus betegek előtt.

Romániában az oltáskampány első szakaszában az egészségügyi alkalmazottak, a január 15-én indult második szakaszban pedig a krónikus betegek, a 65 év felettiek, illetve a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportok tagjai – a közigazgatásban, energiaszektorban, nemzetvédelemben, közszállításban, távközlésben, oktatásban, szállítmányozásban, élelmezésben, vízműveknél, hulladékgazdálkodásban, temetkezési vállalatoknál, és a sajtóban dolgozók – kaphatták meg az oltást. A kampány teljes lakosságnak szóló harmadik szakasza még nem kezdődött meg. A Recorder felidézte, hogy a gyanúba keveredett oltóközpontok korábban azzal magyarázták az ismerősök, rokonok soron kívüli beoltását, hogy a hat dózist tartalmazó, megnyitott Pfizer-flakonokban a nap végén megmaradó adagok tönkre mennének, ha nem használnák fel őket.

A lap toplistát készített a jogosulatlanok százait előrevevő oltóközpontokról, amelyen két katonai kórház is szerepel. A Vrancea megyei Focsani katonai kórházának parancsnoka egy korábbi sajtónyilatkozatban el is ismerte:

A védelmi minisztérium szerdán közleményben utasította vissza azt a feltételezést, hogy a tárca nem tartaná be az oltási stratégia szabályait.

Romániában az új koalíciós kormányban is feszültséget okozott az oltáskampány érzékeny adatainak közzététele. Florin Citu liberális miniszterelnök közölte: a kormány ellenőrző testülete vizsgálja, hogy törvényesen járt-e el az egészségügyi tárca, amikor múlt héten publikálni kezdte a koronavírus-tesztelés és az oltáskampány – laboratóriumokra, illetve oltóközpontra lebontott – részletes adatait. A román sajtó azt feltételezi, hogy a fegyveres erőket és titkosszolgálatokat zavarta a túlzott átláthatóság, főleg miután egyes lapok párhuzamos oltáskampányról kezdtek cikkezni. Egy korrupcióellenes civil csoport a nyilvánosságra került adatok alapján megállapította: a bukaresti oltóközpontok több mint 75 százaléka zárt rendszerben működik, nem jelenik meg a hivatalos előjegyzési portálon, és a március első napjaiban beoltottak alig egyharmada kapta meg a vakcinát a hivatalos portálon történt időpontfoglalás alapján, és kétszer annyi embert oltottak be a párhuzamos kampány keretében. Romániában eddig 1 millió 300 ezer embert oltottak be, 673 ezren mindkét dózist megkapták. Az ország többi része előtt a nyolc legfertőzöttebb megyei jogú városban szerdán megkezdődött az oltáskampány harmadik, a teljes felnőtt lakosságra kiterjedő szakasza. A 19,5 milliós lakosú Romániában a coronavirus.app szerda esti adatai szerint 840 ezer koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta, és több mint 21 ezer ember halt meg a Covid következtében.