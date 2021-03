Napi vírus: 8312 új fertőzött, elhunyt 172 beteg

Brutális áron épít zsebparkot az V. kerület.

A 24.hu információi szerint az állami támogatás kiadásához szükséges eljárást 2020. utolsó napjaiban, az ünnepek alatt zongorázta le a kormány és a kerület. A Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester vezette kerületnek december 21-én küldték meg az igénylési nyilatkozatot, egy hét múlva, december 29-én megvolt az aláírás, december 30-án pedig már a pénz is megérkezett.

Kiugróan magas támogatást kapott parképítésre az V. kerület a kormánytól, írja a 24.hu . A fideszes vezetésű önkormányzat számlájára az év végén utaltak át 3 milliárd 120 millió forintot egy „belvárosi zsebpark kialakítására és környezetének megújítására”.Az eljárás azonban nemcsak a kivételes gyorsasága, hanem a hirtelen értéknövekedése miatt is érdekes. A kerület ugyanis tavaly nyáron még 1,3 milliárdos kiadást tervezett be a Bástya utcára, igaz, akkor még saját forrásokból finanszírozta volna a projektet. A telek várostörténeti szempontból valóban fontos terület, mert a középkori városfal egy hosszabb, egybefüggő darabját beépítették a szomszéd háztömb tűzfalába. Az egész Bástya utcai beruházásról annyit tudhattak meg mindössze a közvetlenül érintett lakók is, hogy az önkormányzat valamilyen módon kombinálni akarja a régészeti értékek bemutatását a zöldfelületek növelésével. A 1728 négyzetméternyi, Bástya utcai telekre, másnéven Só térre a kerület többek között hullámzó, szaladgálni csábító gyepet, játszóteret (régészeti tematikájú homokozóval), minden irányba csobogó vízjátékot álmodott. Illetve a terepszint alatti kiszolgáló építmény tetején ketrecpálya alatt a legfiatalabbak számára fedett-nyitott – csapadékos és napsütéses időben is – jól használható játszóhely van. Alatta a városfal tematikára épülő fedett, akadálymentes kiállítótér, gépészeti helyiségek, parkőr tartózkodója és a komfortpont találhatók.