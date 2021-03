Orbán Balázsnak sikerült a nagymamáját is belekevernie a fővárosnak szánt levelébe

A hajdani kormányüdülő, a Club Aliga után az egykori úttörőtábor is NER-közeli tulajdonosokhoz került Balatonvilágoson. Egy kormányrendelet miatt a helyieknek alig van beleszólásuk abba, mi épül a jövőben a parton.

Hétszintes, 92 lakásos, összesen 2308 négyzetméteres bruttó alapterületű lakóépületre, illetve egy 107 négyzetméteres melléképületre – beach bar, pince és földszint – adott ki építési engedélyt március 4-i keltezéssel a Somogy megyei kormányhivatal a balatonaligai hajdani úttörőtábor területére. A helyiek szerint törvényellenes beruházás annak a tavaly augusztusi kormányrendeletnek köszönhetően valósulhat meg, amely a területet a Club Aligához hasonlóan nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítette, s így kivonta a hatályos jogszabályok alól. Márpedig a helyi építési szabályzat szerint a megengedett épületmagasság csak 8 méter – azaz két szint – lehetne, de a mentességnek köszönhetően ennek több mint a duplája, 16,5 méter magas, 6 emeletes épület épül. A Club Aligától cirka száz méterre található, közvetlen tóparti, 8303 négyzetméteres egykori úttörőtábor adásvételéről tavaly februárban állapodott meg az állami vagyonkezelő, az MNV Zrt. és az Archibald Ingatlanhasznosító Kft., a szerződést májusban írták alá, a vételár 410,65 millió forint volt. A vevő többségi tulajdonosa az a Zétavár Szabadidő, Sport és Ingatlanhasznosító Kft., amelynek tulajdonosai között a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda névadója, illetve felesége, Bártfai Beatrix is megtalálható. Sárhegyi Zoltán korábban az Országos Választási Bizottság Fidesz által delegált tagja, s gyakori haszonélvezője volt – mint arról korábban lapunk is írt – különféle fideszes ügyleteknek. Az Archibald minden jel szerint jól járt az ügylettel, hiszen 410 millióért vett meg egy nagyon jó fekvésű ingatlanegyüttest, amelynek beépíthetősége – azaz későbbi hasznosítása – a kormányrendeletnek köszönhetően három hónappal a szerződés aláírása után nagyban megváltozott, azaz az ingatlan értéke jelentősen emelkedett. A lakóépület vége alig 8,5 méterre lesz a tómedertől, noha a törvény szerint 30 méterig nem lehetne építkezni. Csakhogy – mint láttuk – a Balaton-törvény, az országos, illetve a helyi építési szabályzat rendelkezései sem vonatkoznak már a beruházásra. A táborra amúgy elővételi joga volt Balatonvilágosnak, s bár a település anyagi okokból nem tudott élni vele, az MNV Zrt. vagyonszerzési és vagyonátruházási igazgatója, Buchert Edina az önkormányzattal folytatott levelezésében nyugtatgatta a falu vezetését, illetve az Aligai Fürdőegyesületet, hogy „a vízparton biztosítani kell a partmenti 30 méter széles közhasználat elől el nem zárható sávot, és azon a parti sétány telekalakítással történő kialakítását, és szükség szerint annak az illetékes települési önkormányzat tulajdonába adását”. Ám ha mégsem így lesz, a kormányrendeleti átminősítés miatt a település nem tudja megtámadni bíróságon a projektet. – Az Alkotmánybírósághoz fordultunk – jelentette ki Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese –, ugyanis alaptörvény- és jogszabályellenes a part ilyetén kisajátítása ellentételezés nélkül, ráadásul szerintünk az eladás körülményei felvetik a hivatali visszaélés gyanúját. A leendő épület teljesen tájidegen, nem illik bele a településképbe, jelenleg mégis tehetetlenek vagyunk. Egyszerűen hihetetlen, hogy egy falu ne szólhasson bele, mi épül a területén, ám egyelőre ez a helyzet. A Club Aliga miatt már nincs partunk, most a sétányunk is elveszik.