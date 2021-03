Csak a biztonsági öv miatt akarták megállítani, de a bedrogozott sofőr inkább elmenekült

Továbbra is fennáll az apagyilkossággal gyanúsított férfi szökésének, elrejtőzésének és bűnismétlésének a veszélye.

Két hónappal újfent meghosszabbította Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön annak a férfinak a letartóztatását, akit édesapja megölésével gyanúsítanak – közölte a bírósági portálon a Fővárosi Törvényszék a csaknem egy éve meggyilkolt Szilágyi István fiáról. Mint azt a Népszava megírta , a jelenleg 50 éves férfi letartóztatását legutóbb idén januárban hosszabbították meg. A megalapozott gyanú szerint 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal többször fejbe verte 82 éves elesett állapotú édesapját, akit a földre kerülését követően is bántalmazott. Szilágyi István színművész az elszenvedett sérülései következtében életét vesztette. Az ügyészség most is szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt kérte a férfi letartóztatásának meghosszabbítását május 15-ig. A bíróság az indítványnak helyt adott, mert: