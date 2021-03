A szakszervezet 100 százalékos táppénzt követel az otthon maradt szülőknek

Ismét szabadsággal tudja csak megoldani számos dolgozó az iskola- és óvodabezárások miatt szükséges gyermekfelügyeletet.

Egyre feszültebbek a dolgozók azokon a munkahelyeken, ahol a termelés és a munka nem teszi lehetővé az otthoni munkavégzést, így a gyerekek felügyeletét ismét szabadsággal lehet csak megoldani - hívta fel a figyelmet Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) alelnöke. Miután március 8-óta az általános iskolákban és az óvodákban nincs oktatás és pedagógiai munka, több 10 ezer gyermekre otthon, a szülőknek kell felügyelniük. Ha ez így marad, akkor - a tervezett április 7-i iskola és óvodakezdéssel - egy fiatal családanyának, vagy apának az egész évi szabadságából 18 napot kell otthon maradnia. Székely Tamás szerint tarthatatlan, hogy miközben a kormány a családokról papol, arra nem képes, hogy jogi lehetőségeinél fogva azonnali intézkedésként rendelkezzen az otthonmaradt dolgozók gyermekápolási ellátásáról a veszélyhelyzet idejére. Emlékeztetett: a témában a szakszervezet álláspontját és javaslatát már 2020 tavaszán eljuttatták Orbán Viktornak és az operatív törzsnek, de az illetékesek fittyet hánytak családok tízezreinek problémájára. Érthetetlen, hogy miközben százmilliárdokat „éget el” a kormány vírusvédekezés címén, semmi hajlandóságot nem mutat a gyermeküket féltő családok helyzetének javítására. A VDSZ ezért ismét követeli a gyors intézkedést, az azonnali 100 százalékos táppénz biztosítását az otthon maradt szülőknek, hogy a gyermekfelügyeletet biztonságosan meg lehessen oldani. Az általános iskolák és az óvodák március 8-i bezárása óta csak indokolt esetben, a szülő munkavégzése vagy a védekezésben való részvétele miatt lehet óvodai vagy iskolai ügyeletet kérni a gyerekeknek a tavaszi szünet végéig (eredetileg egyáltalán nem engedélyezte volna a kormány az ügyeletet, de egy nap alatt meggondolták magukat). Mivel így ez a lehetőség csak egy szűk kör számára érhető el, a szülők többségének otthon kell megoldania valahogy ezt az időszakot. Ez azoknak a családoknak is komoly kihívás, ahol a szülők tudnak otthonról dolgozni, ahol viszont erre nincs lehetőség, ott vagy a nagyszülőkre bízzák a gyereket, vagy felváltva vesznek ki szabadságot.

Székely Tamás, a VDSZ elnöke Fotó: Népszava

Molnár Melinda, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal ügyvédje ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az óvodák és általános iskolák bezárása miatti gyermekfelügyelet különös méltánylást érdemlő személyi körülménynek minősül. Így erre tekintettel mentesül a munkavégzési kötelezettség alól az a munkavállaló, akinek munkafeladatai otthonról nem láthatók el. Díjazás azonban nem jár erre az időre. Erre az időszakra a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az elkövetkezendő egy hónapban vagy annak egy részében a munkavállaló szabadságot vesz ki. A munkáltató maga is tehet egyoldalúan olyan kötelezettségvállalást, hogy az otthon maradó dolgozók munkabérének egy részét kifizeti - függetlenül attól, hogy erre a munkajogi szabályok szerint nem köteles. (A tavaly tavaszi tapasztalatok szerint inkább előbbi, mint utóbbi gyakorlat volt jellemző a cégekre. A szerk.) Ha a munkafeladatok megengedik az otthonról történő munkavégzést, akkor a gyermekfelügyelet leterheltsége szerint lehetőség van arra is, hogy a felek az elkövetkezendő hónapban egy teljes vagy részmunkaidős otthoni munkavégzésben állapodjanak meg. Részmunkaidő esetén lehetőség van a munkabér időarányos csökkentésére, de ennek mértékét is a megállapodásban kell rögzíteni – tette hozzá Molnár Melinda.