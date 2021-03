Pénzbüntetésre ítélné az ügyészség a Vadhajtások erőszakos provokátorát

Fenyegette és bántalmazta áldozatait az elkövető.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki három nőt – akik közül kettő élettársa volt – prostitúciós tevékenységre kényszerített fenyegetéssel, illetve bántalmazással – írja az ügyészség . A vádirat szerint az elkövető 2013 eleje és 2019 decembere között több megszakítással élettársi kapcsolatot tartott fenn az egyik nővel. Amikor együtt voltak, akkor rendszeres bántalmazással és fenyegetéssel arra kényszerítette őt, hogy itthon, illetve Németországban prostitúciós tevékenységet végezzen. Az abból származó bevételt a férfi elvette tőle. A nő többször is megpróbált végleg megszökni a férfitól, de az mindig felkutatta és visszakényszerítette magához. Végül 2019 decemberében sikerült elmenekülnie és feljelentést tennie. Emellett az elkövető 2019 őszén az előzővel részben párhuzamosan újabb nővel is élettársi kapcsolatot létesített, aki beleegyezett abba, hogy prostitúciós tevékenységet fog folytatni. Az abból származó teljes bevételt szintén elvette a férfi ettől a nőtől is. Továbbá rendszeres bántalmazásokkal tartotta félelemben őt, aki emiatt sokáig félt megszökni tőle. Végül sikerült elszöknie és új élettársi kapcsolatot létesítenie, de az elkövető még ekkor is felkutatta és fenyegetőzve egy társa segítségével próbálta visszaszerezni, de nem járt sikerrel. Az elkövető segítőjének egy harmadik nő panaszkodott rossz anyagi helyzetéről. Ezután a férfi felajánlotta, hogy segíti a nőt abban, hogy prostituáltként dolgozzon, ha az abból származó bevételeiből részesedést ad neki. A férfi összehozta a nőt az előző két nőt is futtató elkövetővel, aki utána felügyelte a munkáját. A közvetítő férfi a továbbiakban nem folyt bele a futtató és a sértett viszonyába, de a felhajtói tevékenységéért a bevétel egy részére igényt tartott. Ezt a nőt is bántalmazta az elkövető, illetve megfenyegette, hogy összetöri a csontjait, ha nem végzi a munkáját. Végül azzal az ürüggyel, hogy családját látogatja meg, sikerült a nőnek kiszabadulnia a munkavégzés helyéül szolgáló lakásból, majd ezt kihasználva feljelentést tett. A feljelentések nyomán 2019 decemberében megindult nyomozásban az elkövetőt végül letartóztatták, így nem volt módja ismét visszakényszeríteni a nőket a korábbi helyzetükbe. Az ügyben a Pest Megyei Főügyészség a férfi ellen többrendbeli emberkereskedelem bűntette, míg társa ellen kerítés bűntette és garázdaság vétsége miatt emelt vádat.