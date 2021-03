Blokkolt jeladóval repked a NER kedvenc magángépe

Bányai Gábor hetek óta fekszik a kiskunhalasi mobilkórházban.

"Édesapánk állapota a korábbi gyors javulást követően a hét elején negatív irányba fordult. Az állapota jelenleg súlyosan kritikus, továbbra is lélegeztetőgépen és altatásban tartják" - közölte péntek este a fideszes országgyűlési képviselő családja.

Hozzátették, a Kiskunhalasi Mobil Járványkórház kiváló orvosai és ápolói mindent megtesznek, hogy a súlyos állapotban lévő betegek életét megmentsék és "tudjuk, hogy Édesapánk is a legjobb kezekben van." A család megköszönte azt a rengeteg szeretetet, imát és aggódást, amelyet kaptak az elmúlt hetekben, de külön kiemelték a kiskunhalasi kórház dolgozóinak a betegekért tett erőfeszítéseit is. Arra kértek mindenkit, ne adja fel a reményt, mert Bányai Gábor szervezete folyamatosan harcol a vírus ellen. Reménykednek abban, hogy mivel egyszer már gyógyulásnak indult, így ezúttal is sikerülni fog.