Nyárra léphetnek életbe a zöld útlevelek

Jövőre már 3 milliárd vakcinát szeretnének gyártani.

Egy 13 partnerből álló koalíciót hozna létre a német BioNTech, hogy felgyorsítsa a Pfizerrel közös koronavírus-vakcinája gyártását. A Pfizer és a BioNTech korábban azt a célt tűzte ki, hogy az idén mintegy 2 milliárd dózist gyártanak le az itthon is használt vakcinából - írja a hvg.hu . A vakcina iránt azonban akkora az érdeklődés, hogy valószínűleg nem képesek biztosítani azt a kapacitást, ami lehetővé teszi a megrendelések leszállítását. A cég még a riválisokkal is összefogna, a svájci Novartist és a francia Sanofit is beleértve. A BioNTech gyógyszergyártási főnöke korábban azt mondta, hogy jövőre már 3 milliárd oltóanyagot terveznek legyártani. Erre azért is van szükség, mert még mindig van olyan ország, ahol egy embert sem oltottak be . A Népszava is írt arról, hogy korábban uniós vezetők is tárgyaltak a vakcinagyártás felgyorsításáról.