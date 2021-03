Szabad szemmel: Tízezrével fordítanak hátat a lengyelek a vallásnak

A Handelsblatt című üzleti lap értesülése szerint akár ötezer állás is megszűnhet.

Költségcsökkentő programja részeként megszüntet több ezer munkahelyet a német Volkswagen csoport (VW), a világ legnagyobb autógyártó társasága – jelentették vasárnap német hírportálok. A Handelsblatt című üzleti lap értesülése szerint akár ötezer állás is megszűnhet. Más források szerint nagyjából négyezer munkahelyet számolhatnak fel, valamennyit a csoport névadó márkája, a Volkswagen hazai, németországi üzemeiben. A VW a sajtóhírekre reagálva közölte, hogy a társaság vezetése megállapodott a munkavállalókat képviselő üzemi tanáccsal a németországi dolgozóknak 2029-ig szóló foglalkoztatási garancia mellett elindított leépítési folyamat újabb lépéséről. Ezt azt jelenti, hogy szélesítik a korkedvezményes nyugdíjba vonulás és a teljes munkaidőről időskori részmunkaidőre váltás lehetőségét, és az így felszabaduló álláshelyeket nem töltik be. A megállapodás a felügyelőbizottságban tavaly decemberben elhatározott költségcsökkentő programot szolgálja. Az előirányzat szerint az állandó költségeket öt százalékkal, a beszerzési költségeket hét százalékkal kell csökkenteni 2023-ig. A programhoz tartozik a többi között az a határozat is, hogy legalább 2021 végéig nem vesznek fel új munkatársakat, kivéve az informatika, a digitalizáció és az elektromos autók meghajtásához használt akkumulátorok fejlesztésének területét. A Németországban 120 ezer, világszerte pedig több mint 670 ezer embert foglalkoztató VW-hez a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda autómárka tartozik, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja. A 2020-as üzleti év eredményeit március 16-án ismertetik.